Ashura a Milano, donne islamiche messe in gabbia. Le femministe che dicono? (video)

Foto: YouTube / Askanews (26/6/2026)

Sembrava Islamabad

Il corteo musulmano si è radunato prima in piazza Duca d'Aosta ed è poi proseguito in via Vittor Pisani. Eppure, all'inizio di giugno è stata vietata la tradizionale processione del Corpus Domini, che ha sempre avuto un percorso cittadino

Una schiera di islamici ha invaso le strade milanesi venerdì pomeriggio, egemonizzando l’atmosfera sotto il segno del Corano. Si è trattato della processione dell’Ashura, che commemora l’imam Husayn morto a Karbala nel 680, il quale viene celebrato con l’autoflagellazione maschile. Le donne, invece, sono state separate dagli uomini vestiti di nero, nascoste da un telo, o assiepate in recinzioni e gabbie. Gli islamici si sono radunati in Piazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione centrale, per poi sfilare in corteo lungo Via Vittor Pisani. Così, la manifestazione musulmana è stata garantita. Mentre a inizio giugno è stata vietata la tradizionale processione del Corpus domini, che ha sempre avuto un percorso cittadino, in barba alle tradizioni cristiane.

Corteo islamico e autoflagellazioni in piazza a Milano: donne recintate e segregate dietro i teli neri

Per Silvia Sardone, vicesegretaria e consigliere comunale della Lega, si è trattato dell’ennesimo «episodio di evidente discriminazione verso le donne, che ormai è consuetudine in molte comunità musulmane. Il sindaco Sala non ha nulla da dire di fronte a queste immagini? Schlein, Boldrini e il Pd considerano queste scene un arricchimento culturale e un’integrazione positiva? Le femministe staranno in silenzio come al solito, pur di non affrontare il tema del patriarcato islamico?». È stata lei la prima a raccogliere le immagini del corteo musulmano, in cui hanno sfilato numerose bandiere nere con le scritte rosse in arabo. Una manifestazione che, ancora una volta, si è rivelata discriminante verso le donne, in antitesi con i valori occidentali di libertà ed emancipazione femminile.

«Colpisce il numero dei presenti e l’islamismo sempre più evidente – ha poi concluso Silvia Sardone –. Il rischio serio è che, in nome del politicamente corretto e di una finta integrazione, continueremo a nascondere o censurare i nostri simboli, la nostra cultura e la nostra identità, per subire tradizioni che non ci appartengono e sono inconciliabili con i nostri valori. A partire proprio dalla libertà delle donne». Peraltro, l’ultimo corteo musulmano ricorda le realtà europee di Londra e Parigi, non a caso sotto scacco dell’estremismo religioso.