Scene da film horror al Colosseo, turista resta infilzato nel cancello per venti minuti: 80 punti di sutura

L'incidente a Roma

Il racconto dei testimoni è da film horror: “E’ stato terribile, ho visto quell’uomo infilzato ad un’inferriata e non riusciva a liberarsi da solo”. E quell’uomo, un turista americano residente a Taiwan, a quella inferriata è rimasto infilato per venti minuti, prima di essere liberato e portato in ospedale. Cercava di scavalcare una recinzione a piazza del Colosseo. E’ quanto accaduto nel pomeriggio del 2 maggio ad un turista americano, residente a Taiwan di 47 anni, che ora è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Del drammatico episodio scrive oggi Il Messaggero. L’uomo, probabilmente per vedere più da vicino il monumento simbolo della Capitale, si è arrampicato sulla palizzata rimanendo però infilzato. Il quarantenne ha cominciato a perdere molto sangue: sul posto è intervenuta una ambulanza e il personale medico ha dovuto sedare l’uomo per liberarlo dalle inferriate. E’ stato poi trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso: la ferita è stata suturata con 80 punti. Il personale sanitario ha trovato l’uomo ancora incastrato nella recinzione e in evidente stato di shock. Gli sono stati somministrati dei sedativi per consentire la manovra di liberazione, che è durata oltre venti minuti. Una volta estratto, il ferito è stato stabilizzato sul posto mediante una fasciatura compressiva per contenere l’emorragia, quindi trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo le informazioni raccolte, il turista si trovava a Roma da pochi giorni insieme alla famiglia e ad alcuni amici, alloggiando in una pensione del centro storico. Il gruppo aveva trascorso il soggiorno visitando diversi monumenti della città.