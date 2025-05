Roccella, su bullismo e cyberbullismo il governo non molla la presa: «La protezione dei minori è una nostra priorità»

L'esecutivo non molla la presa

Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, lo afferma con nettezza: «Prosegue l'impegno del governo a tutela dei minori». Ecco come

Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, lo afferma con nettezza: «Prosegue l’impegno del governo a tutela dei minori. Con il varo da parte del Consiglio dei ministri di oggi del decreto legislativo che attua la legge delega per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al quale il nostro ministero ha collaborato insieme al ministero dell’Istruzione e del Merito e ad altri dicasteri, vengono potenziati i servizi del numero verde Emergenza Infanzia 114 del dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio. E viene ampliato il lavoro di raccolta e analisi dei dati. Oltre che rafforzata la comunicazione istituzionale a fini di sensibilizzazione su questi gravi fenomeni».

E ancora. «La protezione dei minori – afferma ancora Roccella – è una priorità per il governo. La tecnologia e le nuove disgregazioni sociali ci pongono di fronte a scenari sempre nuovi. Per questo, fin dal primo giorno, ci siamo preoccupati di adeguare gli strumenti di tutela, attraverso diversi provvedimenti e iniziative, come ad esempio il decreto Caivano. Oggi – conclude il ministro Roccella – viene scritta un’altra importante pagina in questa direzione».

(Italpress)