Bullismo, Roccella: dal governo massima attenzione. Al lavoro su tutti i fronti e a sostegno delle famiglie

In occasione della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, lo ribadisce forte e chiaro: «La crisi educativa del nostro tempo, la crescente solitudine che la denatalità ed esperienze come quella della pandemia hanno alimentato, l’impatto sempre più precoce e penetrante delle nuove tecnologie. Insieme ai fenomeni di degrado e di dipendenza, fanno del bullismo e del cyberbullismo problemi ai quali dedicare la massima attenzione, oggi più che mai. Il governo lo sta facendo. Sia sul piano culturale, che con azioni concrete e interventi di sensibilizzazione rivolti non solo ai ragazzi. Ma anche agli adulti di riferimento, a cominciare dai genitori e dalle famiglie che sono il primo luogo nel quale i minori apprendono la relazione con gli altri e la responsabilità».

Il ministro Roccella su bullismo e cyberbullismo

E allora: «Aiutare le famiglie a recuperare il proprio ruolo educativo e a esercitarlo appieno. Sostenerle in questo compito oggi particolarmente impegnativo. Fare in modo che le fragilità non lascino indietro nessuno. Sollecitare con spirito sussidiario tutti gli attori della società, affinché i nostri figli possano crescere in un ambiente educativo stimolante e responsabilizzante – ha aggiunto la Roccella – sono sfide primarie che stiamo affrontando, con impegno e consapevolezza».

(Italpress)