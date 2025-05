“Putin come Hitler”: si tuffa nel fiume a pochi passi dal Cremlino (video). Si finge morto ma i poliziotti lo recuperano vivo…

Anche in Russia qualcuno ci prova a contestare Putin,Eppure la “resistenza” dei dissidenti ancora oggi, a Mosca, riesce a lanciare dei segnali, come accaduto ieri, a pochi giorni dalla festa del 9 maggio , quella dedicata alla commemorazione per la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, che quest’anno tocca l’ottantesimo anniversariodavanti ai passanti, ha esposto un cartello che accostava Vladimir Putin ad Adolf Hitler, per poi gettarsi nel fiume Moscova fingendosi morto. Ma i poliziotti non hanno abboccato: l’uomo è stato recuperato vivo e quindi disteso su una barella, circondato da almeno otto agenti di polizia russi, accorsi sul posto insieme ai medici. Al momento non è noto se l’attivista sia stato formalmente arrestato ma una cosa è certa: le sue prossime ore non saranno particolarmente rilassate…