Prigionieri in fuga dal penitenziario, molti sono pericolosi e violenti: è caccia all’uomo a New Orleans (video)

Alcuni sono stati arrestati

È caccia all’uomo per 10 detenuti violenti, che sono fuggiti dalla prigione di New Orleans. Come riporta il New York post, i carcerati sono evasi utilizzando una piccola finestra coperta da un water e lasciando sul muro la scritta “Troppo facile” (too easy), accompagnata dal disegno di una faccina sorridente. I funzionari dell’istituto penitenziario hanno scoperto l’assenza degli uomini alle 8.30 del mattino, poco più di otto ore dopo la fuga. Dopo aver utilizzato lo spiraglio all’interno della prigione, gli 11 carcerati hanno utilizzato un piccolo oblò per entrare nell’area di manutenzione, scavalcando in seguito un muro e uscendo definitivamente dal luogo di detenzione. Un testimone della fuga ha affermato di aver visto i 10 evasori vestiti con le loro tute arancioni abbinate mentre correvano sull’interstate 10 nel buio della notte. Alcuni di loro sono già stati nuovamente arrestati.

1o prigionieri violenti in fuga dal carcere: alcuni sono in arresto

I poliziotti della Louisiana sono già riusciti ad arrestare uno dei prigionieri in fuga, tale Kendall Myles, accusato di aver sparato a un uomo. Il fuggitivo è stato intercettato nel quartiere francese di New Orleans, la zona più turistica della città, per poi essere inseguito e arrestato dagli agenti. Anche Dkenan Dennis, arrestato per rapina a mano armata e porto abusivo di armi e Robert Moody, accusato di traffico di droga, aggressione e ostruzione alla giustizia sono stati nuovamente arrestati.

Altri fuggitivi sono ancora là fuori

Altri fuggitivi però sono ancora in libertà, tra questi figura Derrick Groves, condannato per duplice omicidio a seguito di una sparatoria di massa durante il Mardi Gras nel 2018: la polizia ha avvisato che potrebbe essere alla ricerca dei testimoni del processo. Corey Boyed, anch’egli in fuga, è accusato di omicidio di secondo grado e aggressione aggravata, mentre Gary Price è stato arrestato per tentato omicidio di primo grado. Antoine Massey, evaso più volte, è stato arrestato per violenza domestica, furto, violazione della libertà vigilata, rapimento e stupro. Invece, Lenton Venburen è stato accusato di omicidio nel 2021 ed è stato arrestato per possesso di arma da fuoco e violazione della libertà vigilata. L’ultimo, ma non per importanza, è Leo Tate accusato di furto con scasso e possesso di armi.

Per la fuga “non ci sono scuse”

“Qualcuno ha chiaramente sbagliato e non ci sono scuse per questo”, ha dichiarato il procuratore generale della Louisiana Liz Murrill, che ha richiesto un’investigazione completa sull’evasione, affermando di voler capire se e membri del personale o soggetti esterni siano stati complici della fuga dei detenuti. Intanto l’indagine interna è già iniziata e il carcere è rimasto in totale lockdown dopo l’evento.