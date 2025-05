Ostia, ruspa in spiaggia mentre i bagnanti sono stesi sui teli. FdI: «Gravissimo, è un rischio per i cittadini» (video)

Il caso clamoroso

«Queste cose solo a Ostia». Sono le parole di un ragazzo che gira un video sulla spiaggia ostiense mentre una ruspa interviene direttamente sul terreno in presenza dei bagnanti: qualcuno si gira e fissa il gigantesco mezzo, basito per l’accaduto. L’ho girato sabato 3 maggio, intorno alle 16.30” ha spiegato l’autore delle ripresa a Roma today. La spiaggia libera in cui è intervenuta la pala meccanica è nota col soprannome di “Gialla” ed è situata davanti all’ex Colonia Vittorio Emanuele. Quest’ultima risulterebbe tra i sei terreni che l’amministrazione comunale avrebbe conferito a un operatore, ma a causa dello scarso intervallo di tempo intercorso tra il conferimento e l’inizio della stagione balneare iniziata il primo maggio, non è stato possibile attrezzarla con i dovuti servizi previsti dal bando.

«Quanto accaduto sulla spiaggia libera ‘Gialla’ di Ostia è inaccettabile. Una ruspa con braccio meccanico ha operato sul bagnasciuga a pochi metri da famiglie e bambini, senza alcuna delimitazione dell’area di cantiere né adeguata segnalazione di pericolo». Questa è l’osservazione critica della consigliera municipale del X municipio Sara Adriani, che insieme al responsabile del dipartimento Vvff di Fratelli d’Italia, Massimiliano Metalli, ha espresso lo sconcerto in una nota su X. «E’ un fatto gravissimo che mette a rischio l’incolumità dei cittadini e che rappresenta una palese violazione del D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro – rammentano i due esponenti – «». «Il Comune di Roma Capitale deve rispondere», hanno poi aggiunto Metalli e Adriani, auspicando che «si faccia immediata luce sulle responsabilità di questo episodio».