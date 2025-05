Oriana Fallaci “inimitabile”: Sylos Labini cala l’asso domenica su Rai3. L’ultima battaglia in difesa dell’Occidente (video)

Puntata imperdibile

Puntata da non perdere domani, domenica 18 maggio, seconda serata su Rai3. Appuntamento con Oriana Fallaci, l'”Inimitabile” raccontata da Edoardo Sylos Labini. Icona del giornalismo, celebre per i suoi reportage e i suoi ritratti ai protagonisti della storia: da Gheddafi a Khomeini a Indira Gandhi. Scrittrice autrice di libri che sono diventati pietre miliari di argomenti ‘scomodi’, intellettuale libera fino alla fine della sua vita. L’ultima battaglia in difesa della cultura occidentale e contro il fanatismo islamico (‘La rabbia e l’orgoglio’) rimane un caposaldo più attuale che mai. La sua figura sarà al centro della terza puntata di ‘Inimitabili’, il programma di Rai Cultura.

Molto positive le prime due puntate degli “Inimitabili”. La prima su Pirandello è stata seguita sioprattutto da docenti e studenti per le notizie inedite e il modo popo di ranntare il grande drammaturgo. Il maestro dei Maestri, Arturo Toscanini, ha registrato un boom di ascolti, a dimostrazione che la musica e i suoi protagonisti attirano pubblico anche a tarda ora. Domani non si può mancare all’appuntaqmento con Oriana Fallaci. Ad arricchire la puntata anche una bella intervista a Vittorio Feltri che la conobbe e potrà presentarla al grande pubblico da par suo. Parlare di oriana Fallaci significa parlare del grande giornalismo e della grande storia. Sylos Labini lo farà con il copnsueto stile che armonizza drammaturgia, gusto del racconto e del particolare inedito, musica, poesia.

Ecco come il regista e drammaturgo ci introduce alla puntata di domani: