Napoli trema: scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei. Evacuata la Federico II, stop ai treni

Sciame sismico

La scossa è stata avvertita nettamente a Napoli e nei Comuni dell'area nord. Evacuati 500 alunni della scuola di Procida. Fermati i treni nazionali e locali. Musumeci convoca un vertice a con i capi dipartimento di Protezione civile e Casa Italia

Una scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro a una profondità di tre chilometri nel Golfo di Pozzuoli. Lo rivela l’Ingv, chiarendo che la scossa si inserisce in uno sciame sismico. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli, da piazza Garibaldi al Vomero. Il terremoto ai Campi Flegrei ha fatto sentire i suoi effetti anche nei Comuni dell’area Nord di Napoli, come Melito, Mugnano, Casalnuovo. Dopo la prima scossa, registrata alle 12.07, ne è stata avvertita un’altra alle 12.22. In questo caso la magnitudo è stata di 3.5. Poco prima della scossa più forte, invece, ne era stata registrata una di magnitudo 2.1. Complessivamente sono otto le scosse registrate finora.

Sciame sismico ai Campi Flegrei: Musumeci convoca un vertice

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha convocato per oggi pomeriggio a Roma un vertice con i capi dipartimento di Protezione civile e Casa Italia per una verifica delle attività di ricognizione tecnica nell’area dei Campi Flegrei.

La scossa più forte di magnitudo 4.4

Molta gente si è riversata in strada a Pozzuoli. Tra le prime notizie arrivate da Napoli, l’evacuazione della sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all’esterno della sede. Nel frattempo, continua l’evacuazione dei piani superiori dell’edificio.

Evacuate Federico II e una scuola di Procida

Studenti evacuati per precauzione in diverse scuole di Napoli e anche dalla scuola comprensiva Capraro di Procida, dove ugualmente le scosse, specie la prima, sono state avvertite chiaramente. Si tratta di 500 alunni: gli studenti sono usciti e hanno raggiunto il punto di aggregazione, come previsto dai protocolli di sicurezza. La scossa, secondo quanto emerso, sarebbe stata avvertita chiaramente anche a bordo di una nave che aveva lasciato da qualche minuto l’approdo flegreo e stava dirigendosi ad Ischia.

Per il terremoto circolazione dei treni sospesa a Napoli

Ripercussioni ci sono state anche sulla circolazione ferroviari, che sulla rete Fs nel nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti. Temporaneamente interrotta anche la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea per permettere le dovute verifiche statiche.

Si riunisce il centro operativo comunale. Il sindaco di Pozzuoli: «Restate calmi»

«È in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione», ha scritto su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. «Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione», ha concluso.