Meloni fa rafting in Val di Sole, Lollobrigida parapendio (video e foto). “Persone semplici che amano la natura”

Il week-end in montagna

E’ diventato virale, in rete, il video della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che pratica i rafting lungo un torrente della Val di Sole. Lei, con la figlia Ginevra, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, si sono concessi qualche ora di relax lo scorso fine settimana tra le montagne del Trentino, come ha raccontato Alessandro Fantelli, amministratore della Ursus Adventures, che ha pubblicato anche le immagini: “E’ stato un immenso onore accogliere in Val di Sole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro Francesco Lollobrigida, l’onorevole Gianluca Caramanna e altre altissime cariche dello Stato, un’occasione straordinaria per far vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura: rafting tra le rapide del Noce, un emozionante volo in parapendio e momenti di relax e condivisione in riva al fiume”. “A colpire – prosegue Fantelli – è stata la semplicità, la simpatia e l’autenticità con cui questi importanti rappresentanti delle istituzioni si sono immersi nello spirito della montagna”.

L’ex vicepresidente della Federazione italiana rafting li ha accompagnati nella discesa del torrente Noce con i gommoni, come in passato ha fatto anche con diverse squadre di calcio, come Napoli, Roma e Bayern Monaco, durante i ritiri estivi in Trentino. Il ministro Lollobrigida ha praticato il parapendio, accompagnato da un ex campione del mondo come Luca Donini. Con Meloni c’era anche Patrizia Scurti, capo della sua segretaria particolare.

Le foto e il video della Meloni che fa rafting e di Lollobrigida