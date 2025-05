Meloni a Tirana: “Non gettiamo la spugna sulla pace. I rimpatri funzionano, come promesso” (video)

Comunità politica europea

La premier è arrivata nella capitale albanese accolta da Edi Rama che si è inginocchiato. Punto stampa prima del vertice: sui negoziati abbiamo visto chi, al di là della propaganda, vuole fare passi in avanti importanti e chi no

Accolta con gli onori del caso dal primo ministro albanese, Edi Rama, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Tirana per il sesto vertice della Comunità politica europea. Il premier ‘padrone’ di casa ha confermato il feeling speciale con “Giorgia” inginocchiandosi davanti alla leader italiana. Un gesto non nuovo, ad Abu Dhabi lo scorso gennaio Rama aveva salutato Meloni nello stesso modo.

Meloni a Tirana: sulla pace non gettiamo la spugna

Punto stampa veloce della premier prima di arrivare al vertice. In cima ai temi affrontati la frenata nei negoziati di pace tra Mosca e Kiev e la delusione per il mancato incontro a Istanbul tra Putin e Zelensky a causa del rifiuto dello ‘zar’. “Nelle ultime ore abbiamo visto rispetto a una certa propaganda, chi sia disponibile a fare dei passi importanti a favore della pace e chi invece meno disponibile”, dice Meloni ai giornalisti. “Penso però che non dobbiamo gettare la spugna. Dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l’Ucraina. E continuiamo a lavorare per questo obiettivo”.

Protocollo sui migranti, i rimpatri funzionano come promesso

Sul protocollo Italia-Albania la premier si mostra soddisfatta dello stato dell’arte. Il bilancio è positivo, segno di un impegno mantenuto a dispetto dei detrattori e dei disturbatori della sinistra italiana. “Sul centro migranti di Gjader stiamo andando avanti. Mi pare che il lavoro dimostri il funzionamento dei rimpatri. E che, alla fine, come avevamo promesso, si sta andando avanti”. Inevitabile capannello di leader all’International Hotel di Tirana, sede della sesta edizione del vertice. Ripresi dalle telecamere, alcuni capi di Stato e di governo si sono intrattenuti in un colloquio informale a margine dei lavori. Tra loro, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la premier Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, quello polacco Donald Tusk e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quando sta per iniziare la prima sessione plenaria del vertice la premier è seduta tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier danese Mette Frederiksen.

Ad aprire i lavori del vertice della Comunità politica europea, all’interno del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, è la cerimonia ufficiale di accoglienza dei leader, accompagnata da coreografie e proiezioni video dedicate alla storia e alle tradizioni dell’Albania.