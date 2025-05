L’incredibile profezia di un lettore del “Foglio” sul Papa: “Sarà Leone XIV, l’ho saputo sul Monte Athos…”

Era già tutto previsto?

sul toto-Papa si era espresso anche un lettore del “Foglio“, nella rubrica delle lettere. Mercoledì scorso, come ha segnalato oggi su “ Una profezia “bizantina”, ma azzeccata, azzeccatissima. Prima che i bookmakers inglesi dessero in testa alle possibilità di essere eletto il Cardinale Parolin,, nella rubrica delle lettere. Mercoledì scorso, come ha segnalato oggi su “ X “, il direttore Claudio Cerasa, qualcuno aveva previsto il nome di Leone XIV con una curiosa confessione: “Essendo sul Monte Athos il giorno della morte di Papa Francesco , una locale intelligenza bizantina mi ha riferito che il prossimo papa sarà Leone XIV. Il nome terreno lo si ricava facilmente”.

“Ora che Leone XIV è una realtà, il mittente di quella misteriosa lettera può rivendicare, con una certa ironia, un raro primato: aver saputo il Papa prima ancora del conclave”, scrive Cerasa.

Sorprese anche le agenzie di scommesse inglesi. William Hill, una delle principali agenzie, lo quotava a 50 volte la posta: puntata moltiplicata per 50 per chiunque ha creduto nella sua elezione e ha scommesso. Nelle giocate totali, Prevost era inserito nel “gruppo altro”, che complessivamente raccoglieva meno del 25% delle preferenze, confermando come fosse etichettato come una scelta di secondo piano rispetto ai candidati più quotati.