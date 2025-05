Latte ritirato per rischio chimico: richiamati altri 4 marchi dopo il malore di un consumatore

Tre richiami in tre settimane

A scopo cautelativo altri 4 marchi di latte sono stati ritirati dagli scaffali per rischio chimico, come riporta il ministero della Salute negli avvisi di sicurezza alimentare: richiami avvenuti venerdì 17 maggio, che seguono i lotti ritirati il 29 aprile di altre marche, in quel caso per rischio fisico, per la presenza di alcuni frammenti.

L’avviso principale riguarda il latte parzialmente scremato a marchio Basko, che è stato richiamato dagli scaffali di tutti i supermercati italiani. Va precisato che si tratta di un ritiro precauzionale ed è scattato dopo la segnalazione da parte di un consumatore. L’acquirente ha manifestato malesseri dopo il consumo. Il richiamo del latte è avvenuto da parte dell’Asl competente in via cautelativa in attesa dei dovuti accertamenti che chiariscano i fatti dopo il malore del consumatore. Il Ministero della Salute ha riportato che il lotto interessato presenterebbe alterazioni nel colore e nel pH.

Oltre al marchio Basko, è stato disposto il ritiro di latte dei marchi Alberti, Valli Genovesi e Valle Stura. Nello specifico i lotti ritirati sono consultabili sul sito del ministero della Salute e sulla App dedicata.

Ritiro precauzionale per rischio chimico: quali sono i marchi di latte

Il ritiro era stato preventivamente annunciato dalla catena di supermercati Basko, che rivendono il prodotto, in data 15 maggio. Il 16 maggio, poi, il Ministero ha pubblicato sulla sezione Richiami Alimentari l’avviso ufficiale. A essere interessati tutti i lotti con scadenza 23 maggio 2025. A chi dovesse avere in casa il latte il consiglio, ovviamente, è di non consumarlo e restituirlo al punto vendita.

Il marchio del prodotto è indicato quindi in due modi: Valle Stura e Valli Genovesi. Mentre il nome con il quale il nome è commercializzato è lo stesso, ovvero G.Alberti & C. Il produttore, non a caso, è proprio G.Alberti & C e lo stabilimento di produzione è lo stesso: Regione Aribaga – Pontedassio (IM). Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 0713.

I prodotti vengono venduti come “latte parzialmente scremato ad elevate temperature”, ma solo alcuni lotti sono coinvolti. I lotti sono:

per Valli Genovesi (con data di conservazione 23-05-2025) il lotto 230525;

per Valle Stura (con data di conservazione 23-05-2025) il lotto 230525.

Per identificare i lotti coinvolti quindi basta controllare la data di conservazione. Quelli che fanno riferimento al 23 maggio 2025 sono potenzialmente rischiosi. Non ci sono avvertenze nelle note di richiamo, ma è utile sapere che in questi casi è meglio evitare il consumo e riconsegnare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. Attenzione al lotto richiamato, non tutti i prodotti sono rischiosi come indicato dalla nota.