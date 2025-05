La scuola porta i bambini “in gita” in moschea dall’imam a lezione di Islam, nuovo caso a Sesto San Giovanni

Ora un’altro episodio ancora che “troviamo inaccettabile – scrivono in una nota Sardone e Di Stefano, il sindaco della Lega. E’ infatti inconcepibile che, per l’ennesima volta, “ci siano attività scolastiche che prevedono gite o lezioni in moschea, con un formato molto simile a una specie d’indottrinamento dei più piccoli. Nessuno contesta l’utilità di conoscenza delle altre culture e delle altre religioni, ma ci troviamo di fronte a una deriva incomprensibile”. Infatti, pochi giorni fa, una altro episodio ancora a Crema, in provincia di Cremona. In una scuola primaria gli alunni di quinta hanno dovuto partecipare a una lezione sull’Islam tenuta dal responsabile del Centro culturale islamico cremasco. Non si tratta di contrastare la conoscenza delle religioni, bensì la progressiva islamizzazione che i troppi casi negli ultimi anni lasciano intravedere.

Attenzione all’integrazione al contrario