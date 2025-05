La mamma del Cardinale Pizzaballa in lacrime davanti alla tv: “Non è lui il nuovo Papa, meno male…”

Il video

In lacrime, ma non per il dispiacere, anzi. “Meno male…”. La mamma del cardinale Pierbattista Pizzaballa, indicato tra i papabili, in questo video realizzato nei minuti in cui in Vaticano annunciavano la nomina del Cardinale Prevost, Leone XIV, era nella sua casa in provincia di Bergamo circondata dai giornalisti, che ne attendevano la reazione. La madre di Pizzaballa, Maria Tadini, aveva ipotizzato che in caso di designazione, il figlio scegliesse il nome “Lucio”, come si chiamava l’altro figlio che non c’è più. Ma all’annuncio di Leone XIV s’è sciolta nel sollievo. “Meno male, penso che sia contento anche lui perché non sarebbe stato facile interrompere il lavoro a Gerusalemme. Gli dirò però che mi ha tenuto in sospeso… così può tornare a casa più spesso. Gli faccio la polenta”. E infine. “Appoggio sempre i miei figli, ma come mamma non lo avrei voluto vedere con un peso così”.

