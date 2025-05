La balla colossale sugli “Hunger games” per i migranti di Trump: il dipartimento di sicurezza smentisce la bufala

Non c'è nessun reality

No, il governo americano non sta valutando di regalare ai vincitori di un talent show il passaporto americano. Chi immaginava una specie di “Hunger games” televisivo come nel film di Gary Ross rimarrà deluso, dato che nessuno nell’amministrazione Trump ha avuto questa idea. Eppure, secondo un articolo apparso venerdì sul Daily mail, il governo americano avrebbe dovuto organizzare un reality show intitolato “The American”, in cui gli immigrati avrebbero dovuto gareggiare in una serie di sfide per l’ottenimento della cittadinanza americana.

Il tabloid britannico aveva inizialmente svelato che il programma fosse stato ideato da Rob Worsoff, per dibattere nuovamente sul tema dell’immigrazione in America e su coloro che vorrebbero entrare a far parte di questa società. La notizia però non è stata affatto apprezzata dal dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, che ha smentito il racconto del giornale inglese. Secondo Open, Tricia McLaughlin, portavoce del dipartimento ha affermato che il racconto del tabloid è «completamente falso» e «un affronto al giornalismo».

Gli “Hunger games” di Trump non esistono

Inoltre, la portavoce McLaughlin ha spiegato che la segretaria per la sicurezza interna, Kristi Noem, non sostiene e soprattutto non è a conoscenza di alcun reality per i clandestini che vorrebbero ottenere il passaporto statunitense. Poi ha proseguito la spiegazione ricordando che «il dipartimento di sicurezza riceve ogni anno centinaia di proposte per gli show ogni anno» e che queste «vengono sottoposte a un processo di revisione interno, prima di essere approvate o respinte. Dunque, lo show per migranti di cui si è dibattuto non ha mai ricevuto l’approvazione e tantomeno il respingimento da parte di nessun organo competente degli Usa. Nessun migrante sbarcherà sulle coste americane per affrontare un’avventura come accade nello show italiano “Pechino express”. Ma soprattutto non ci saranno star come Sofia Vergara e Ryan Reynolds a condurre il reality, come hanno scritto sul Daily mail.