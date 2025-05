Israele prepara l’invasione massiccia a Gaza. Il piano di Netanyahu: sfollamento dei civili e aiuti in mano ai privati

Gabinetto di sicurezza

Il piano prevede un'intensa espansione dopo la visita di Trump nella zona. Proteste e scontri a Gerusalemme contro l'escalation militare. La Ue invita Israele alla moderazione: i negoziati sono l'unica via, basta sofferenze e nuove vittime

Cessate il fuoco sempre più lontano, l’offensiva militare nella Striscia di Gaza si intensifica: Israele prepara una massiccia invasione, come annunciato dal premier Benjamin Netanyahu. Nella notte il Gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato “il piano di espansione”. La notizia è stata confermato da un funzionario israeliano al Times of Israel. Il piano – ha precisato – sarà attuato solo dopo la visita del presidente Usa Donald Trump nella regione la prossima settimana (Trump visiterà l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dal 13 al 15 maggio). Fino ad allora, ha spiegato la fonte, si cercherà di raggiungere un accordo con Hamas su un cessate il fuoco e sugli ostaggi. Il piano, presentato dal capo di stato maggiore delle Idf, Eyal Zamir, prevede ”la conquista di Gaza” e il ”mantenimento dei territori”.

Israele prepara un massiccia invasione a Gaza

Nessuno spazio di interpretazione. L’operazione militare, nel caso falliscano i negoziati sugli ostaggi, “sarà intensa e la popolazione dell’enclave palestinese sarà spostata per la sua stessa protezione”. Così Netanyahu ha in un video postato sul suo account X. “Abbiamo deciso, su consiglio del capo di stato maggiore, un’azione intensa per la sconfitta di Hamas, che ci aiuterà anche nella liberazione degli ostaggi. Non entreremo nei dettagli, ma abbiamo discusso a lungo su cosa fare per gli ostaggi e per la vittoria. Una cosa è chiara. Non ci saranno più ingressi e uscite, non ci saranno più incursioni”. Netanyahu non ha specificato quanto territorio dell’enclave sarà occupato nell’ambito della nuova offensiva: “I soldati israeliani – ha precisato – non entreranno a Gaza per condurre raid e poi ritirarsi. L’intenzione è l’opposto”. Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir è stato l’unico a votare contro l’escalation militare.

Occupazione della Striscia e sfollamento dei civili verso sud

Una fonte politica israeliana citata da Ynet ha affermato che il piano prevede, tra le altre cose, l’occupazione della Striscia e il mantenimento dei territori, lo spostamento della popolazione verso sud, la negazione ad Hamas della possibilità di distribuire rifornimenti umanitari e attacchi violenti contro i miliziani palestinesi. Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha avvertito i ministri che la nuova operazione a Gaza potrebbe mettere in pericolo gli ostaggi ancora nell’enclave. “Israele potrebbe perdere gli ostaggi se lancia un’operazione su larga scala nella Striscia”, ha detto, come riferisce Channel 13.

Ue: “preoccupati per estensione operazioni di Israele”

Forte preoccupazione è stata espressa dall’Unione europea. Bruxelles invita Israele a esercitare moderazione. “L’estensione delle operazioni delle forze israeliane a Gaza porterà a ulteriori vittime e nuove sofferenze per la popolazione palestinese”. Così un portavoce della Commissione Ue che ha aggiunto: “L’Alto rappresentante ha chiaramente indicato che i negoziati sono l’unica via. È essenziale un ritorno al cessate il fuoco, che conduca alla liberazione degli ostaggi e alla fine delle ostilità”. Infine l’Unione chiede lo sblocco della distribuzione degli aiuti umanitari e il ripristino dei servizi essenziali a Gaza.

Centinaia in protesta a Gerusalemme contro Netanyahu