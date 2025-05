Guasto alla rete telefonica spagnola: nuovi problemi alle telecomunicazioni dopo il blackout del 28 aprile

Disagi sulle linee d'emergenza

La Spagna continua ad avere problemi con l’elettricità e la tecnologia, dopo l’ultimo blackout dello scorso 28 aprile che ha messo in ginocchio il Paese. Un guasto alla rete, dovuto ai lavori in corso della società di telecomunicazioni Telefònica, ha coinvolto i servizi di emergenza del 112 in diverse comunità autonome come Aragona, Andalusia, Estremadura, Navarra, Paesi Baschi e Comunità valenciana. Sul sito Downdetector, come riporta Il Giornale, è possibile monitorare l’andamento del servizio: i problemi sono iniziati alle 2 del mattino e hanno prevalentemente interessato la linea internet, ma il 10% dei testimoni ha affermato di aver subito un blackout totale.

In seguito, Telefònica ha informato che le comunicazioni dei servizi di emergenza sono tornate a funzionare, anche se continuano alcuni problemi sui numeri fissi di alcune aziende. «Abbiamo effettuato alcuni lavori di aggiornamento della rete che hanno interessato servizi specifici in alcune aziende. Stiamo lavorando per risolvere il problema», ha dichiarato un portavoce di Telefònica citato da El Paìs.

Guasto alla rete telefonica spagnola: a cosa è dovuto?

L’incidente potrebbe essere connesso al guasto specifico della rete MPLS di Telefónica, che è il fornitore di servizi alla linea 112 e ad altri numeri di telefono a tre cifre che hanno segnalato problematiche. Nel frattempo, il ministero della Trasformazione digitale spagnolo ha spiegato che sta «monitorando la situazione, richiedendo informazioni precise e le tempistiche per una soluzione». Invece, secondo quanto riportato dal dipartimento di Sicurezza, intorno alle 4 del mattino gli operatori del call center di emergenza hanno notato «problemi con alcune delle chiamate in arrivo».

I numeri d’emergenza alternativi

Dopo il guasto alla rete telefonica spagnola, nella Comunità valenciana, il numero d’emergenza è stato momentaneamente sostiuito dal numero alternativo 963 428 000. In Aragona, invece, sono attivi tre numeri da chiamare in caso di emergenza. Per eventuali problemi, nei Paesi Baschi si può contattare il 900 112 088.