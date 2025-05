Figuraccia della Boldrini: la “carovana” di Pd e M5S per Gaza bloccata al confine. Lo show è finito ingloriosamente

L'iniziativa della sinistra

Come prevedibile, da lì non si passa: per la “carovana” del Pd e del M5S, guidata da Laura Boldrini, che aveva come obiettivo quello di entrare a Gaza per portare solidarietà ai palestinesi, è arrivato lo stop al valico di Rafah. E lì, per i parlamentari del Pd e per i pro-Pal a caccia di visibilità, non è rimasto che farsi dei selfie e dei video da mettere su Fb. Qualcuno, sulla pagina del Pd, ha commentato, inevitabilmente, con ironia: “Questi sono andati li per recitare il solito show, perché nulla possono e lo sanno bene. Loro e chi li difende, dovrebbero vergognarsi a farsi pubblicità sulla pelle di Gaza”. “Una parola contro HAMAS…..mai”. “Chiederete il rilascio degli ostaggi, o è un dettaglio?”. Lo show è finito ingloriosamente, a prescindere dalla giusta causa, che non è ovviamente in discussione.

Boldrini a Gaza, fermata al confine

“L’immobilismo dei leader europei è complice dello sterminio del popolo palestinese. Oggi la carovana ‘Gaza oltre il confine”‘è arrivata al valico di Rafah, che però è rimasto sigillato: nessuno entra e nessuno esce. Non solo non hanno fatto passare noi, ma non entra un chicco di grano né un litro d’acqua, né un farmaco”, ha detto da Rafah Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. “Mentre eravamo sul versante egiziano del valico, abbiamo sentito, per tutto il tempo, il boato delle bombe che continuavano a cadere sulla Striscia sapendo che questo significava altri morti, altra distruzione. Siamo venuti qui per rompere il silenzio sul massacro del popolo palestinese pianificato da Netanyahu e dal suo governo. Un silenzio che è anche dei vertici dell’Ue e di quasi tutti i capi di stato e di governo”. Ma alle domande dei follower del Pd nessuno ha risposto.