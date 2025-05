Ex deputato grillino disturba la lezione e insulta un docente universitario. Il video della vergogna

Nel 2018 arrivò a Roma, in Parlamento, a bordo della sua scalcinata Panda, per fare per la prima, e ultima volta, il suo ingresso a Montecitorio da deputato grillino “doc”. Oggi, a distanza di sette anni, Luigi Iovino, napoletano, si ritrova alla ribalta delle cronache per motivi meno nobili: sarebbe lui il protagonista di quel vergognoso video nel quale un docente universitario, il professor Gennaro Avallone, dell’Università di Salerno, lo rimprovera per aver disturbato la lezioni e lo mette alla porta, ricevendone improperi di tutti i tipi. «L’università è questo, lo è sicuramente dal lato della didattica. E’ una relazione di rispetto. Io ho avuto il privilegio di vivere questa relazione. Un episodio negativo, un momento divergente, non mettono neanche per un attimo in discussione questo privilegio, del quale continuo a ringraziare anche in questo momento le studentesse e gli studenti che nel tempo me lo hanno permesso», ha commentato ieri il docente.

Insulta il docente dopo aver disturbato la lezione

Il professore Gennaro Avallone, ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio, aveva chiesto un po’ di silenzio ai giovani che erano vicino alla sua aula. Ma in tutta risposta, come si vede nel video, era stato aggredito verbalmente da Iovino, ex parlamentare grillino: «Ma stia zitto!». Il docente replica: «Questo è il livello». «Ma vuoi stare zitto? Vai a fare lezione, non rompere il c…».