E’ tornato forte come prima: Sinner passa il turno a Roma. La gioia del tennista: “Che bello! Non vedevo l’ora …”

Internazionali di tennis

Jannik Sinner è tornato, e con lui anche l’immancabile vittoria, la più bella, forse, quella del rientro dopo la squalifica di tre mesi per doping, quella davanti al pubblico entusiasta del Foro Italico che lo accolto con un boato al primo punto messo a segno. Contro l’argentino Navone, ha vinto 6-3 6-4 in un’ora e 38 minuti. Sinner tornerà in campo lunedì al terzo turno con il lucky loser olandese Jesper de Jong, numero 93 del mondo. L’unico precedente con l’olandese risale agli Australian Open 2024 con un triplo 6-2 in favore dell’altoatesino.

“Penso che questo campo sia il migliore per tornare a giocare. Non avevo grandi feedback dopo tre mesi fermo. È andata come volevamo, le prime parole di Sinner dopo il successo contro Mariano Navone agli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo, al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda clostebol, ha commentato così la pausa di tre mesi: “Sono stati tre mesi lunghi. Mi sono divertito con la mia famiglia e i miei amici, ma non vedevo l’ora di tornare a giocare a tennis che è quello che amo fare”.