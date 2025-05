È morta Wilma Coppola Perina, spirito libero e anticonformista. Con il Msi fu la prima donna presidente di Municipio

Pilastro della destra romana

È morta a Roma all’età di 94 anni, per le conseguenze di una frattura al femore, Wilma Coppola Perina, storica esponente della destra missina. Spirito libero, prima donna presidente di municipio a Roma, l’allora 19esima circoscrizione, ha vissuto da protagonista le tappe storiche della destra, fin dalle origini.

Moglie di Marcello, storico dirigente del Msi scomparso nel 2020, e madre di Flavia, già direttrice del Secolo d’Italia, Marco e Ivana. Creativa, colta, dotata di una straordinaria ironia e apparente ingenuità. Wilma era una donna forte, sempre in prima linea, una militante a tutto tondo. Nella prima sezione missina della Capitale, all’Appio, aveva conosciuto Marcello. Lui segretario giovanile, lei responsabile femminile. Da allora una coppia inossidabile, nella vita e in politica. Entrambi animatori della componente rautiana del Msi, di cui hanno condiviso il protagonismo culturale e le crociate di una destra sociale, colta e dinamica, che animò il partito con l’intuizione della metapolitica e le sue visioni di prospettiva e avanguardia.

Una donna formidabile, spirito libero e anticonformista

“Una donna formidabile, non solo una moglie e una madre solida e presente, ma anche un’intellettuale, una bravissima disegnatrice, uno spirito libero e anticonformista”. Sono le parole del figlio Marco che dà l’annuncio della scomparsa sui social. “Mia madre Wilma se ne è andata nel sonno, serenamente, e con le mie sorelle, i nostri figli e i nipoti”. Marco ne traccia un breve ma intenso profilo, che esprime la forza di un legame indissolubile con la comunità politica e umana alla quale Wilma apparteneva. “Prima presidente donna di Roma, in un Municipio difficile come Monte Mario-Primavalle, impegnata in politica come nella vita e nella famiglia, con serietà e attenzione ai più deboli. Insieme con mio padre Marcello è stata per tutti noi un costante riferimento e il pilastro di un vecchio giro di amicizie, purtroppo ora scomparso, dove tutti si chiamavano al plurale: “gli Andriani”, “I Rauti”, “I Sabatini”, “I Rubei”, “I Maceratini” e tanti altri. Noi, “I Perina”. Li ricordiamo tutti – scrive Marco a nome della famiglia – con la consapevolezza di aver vissuto una giovinezza preziosa in mezzo a quelle famiglie così allegre, impegnate, controcorrente. Wilma era tra gli ultimi rimasti in vita di quel gruppo così affiatato”.

I funerali di Wilma Coppola Perina si svolgeranno a Roma nella parrocchia di San Gabriele (via Cortina d’Ampezzo) venerdì alle ore 15,30.

Ai figli Flavia, Marco e Ivana, ai familiari e a tutti quanti l’hanno conosciuta e apprezzata giunga l’abbraccio della comunità del Secolo d’Italia.