Coppa America a Napoli, il tifo dei grandi velisti. Pelaschier: “Sarà uno spettacolo unico, oggi le barche volano”

Un sogno italiano

Velisti e campioni plaudono alla notizia del giorno. Per la prima volta nella storia l’America’s Cup, la più prestigiosa gara velistica del mondo, sarà ospitata in Italia, a Napoli. Un successo del governo e un’occasione unica per visibilità, prestigio e ricadute economiche. Un evento da un miliardo di euro, Ma anche un orgoglio sportivo. “Ho provato un gran piacere nel leggerlo perché penso che Napoli si merita largamente questa nomina. La città ha una grande tradizione della vela e sono entusiasta che nel 2027 si terrà lì. A Napoli abbiamo fatto regate stupende e la gente ha risposto sempre largamente e con grande calore, penso lo faranno anche questa volta”. Così Cino Ricci, indimenticabile telecronista sportivo ed ex velista italiano.

Pelaschier: oggi le barche volano, sarà uno spettacolo

Non è meno entusiasta Mauro Pelaschier, ex biondo timoniere di Azzurra, la prima nave italiana all’America’s Cup. “È una buona notizia perché come nel 2005 a Trapani ci sarà molta partecipazione, entusiasmo e porterà dei vantaggi economici a Napoli e all’Italia. La città poi è fantastica, sono stato a Napoli proprio pochi giorni fa e la gente è incredibile”. Se avvicinerà il pubblico italiano allo sport? “Assolutamente. Già la Coppa America grazie a Luna Rossa lo fa da alcuni anni. La competizione è uno spettacolo. Oggi poi volano su quelle barche, ai miei tempi si andava un po’ più piano”, dice sorridendo interpellato da Adnkronos. “Sarà uno spettacolo fantastico e i nostri atleti avranno il vantaggio di essere in Italia e di avere un grande supporto dal pubblico”.

Soldini: sono felice per Napoli, per l’Italia e per la vela

L’America’s Cup a Napoli? “Una grande opportunità, sono molto felice per la città, per l’Italia e per la vela”, così Giovanni Soldini. Parole del ‘re delmare’, grande appassionato di vela che negli anni si è specializzato in navigazioni oceaniche in solitario e in equipaggio. La sua prima grande avventura arriva all’età di soli 16 anni quando compie per la prima volta nella sua vita la traversata dell’Atlantico.