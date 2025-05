Conclave, la prima fumata è nera. Non c’è ancora il successore di Francesco. Il ritardo rispetto all’ora prevista (video)

Il verdetto dalla Sistina

Non c’è ancora il successore di Francesco. La prima votazione dei 133 cardinali riuniti in Conclave da oggi alle 16.30 ha prodotto una fumata nera. Una fumata giunta in ritardo. Doveva arrivare tra le 19 e le 20. Ma il verdetto dal comignolo posto sul tetto della Cappella Sistina è arrivato alle 21 con un ritardo di 2 ore rispetto all’orario atteso. Non c’è, quindi, ancora una intesa per il nuovo Pontefice. Una nuova fumata è prevista nella giornata di domani, quando le votazioni inizieranno ad essere quattro. Due alla mattina e due nel pomeriggio. Rispetto all’ultimo Conclave che elesse Papa Francesco un’ora e 20 minuti in più di ritardo. Nel 2013, infatti, la prima fumata arrivò alle 19:41 con 41 minuti di ritardo. Difficile fare paragoni considerato che ci sono più cardinali elettori o fare ipotesi sui motivi del ritardo.

All’esterno si dava comunque come probabile la possibilità più semplice: quella csecondo cui i cardinali fossero in ritardo nella votazione, visto che l’«Extra Omnes» – la formula che obbliga chiunque non debba votare a uscire dalla Sistina – è stato dichiarato alle 17,45, dunque molto in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. A pesare, secondo quanto si apprende, sarebbero state una serie di concause: in primis la lunghezza della meditazione tenuta dal cardinale Raniero Cantalamessa, durata 45 minuti. Ma anche il fatto che i porporati, oltre ad essere diciotto in più rispetto al 2013, nella maggior parte sono neofiti e diversi di loro non parlano italiano. Quindi le operazioni di voto hanno preso decisamente più tempo.

Tanti i fedeli in piazza accorsi a San Pietro per assistere alla fumata, che però ha annuunciato il mancato raggiungimento dei due terzi dei voti necessari ad eleggere il nuovo Santo Padre. Si parla di 45mila arrivati ad attendere col viso rivolto all’insù al comignolo sulla Sistina. Dopo la fumata nera i fedeli hanno cominciato ad abbandonare la piazza. Da domani in Sistina le votazioni dei 133 cardinali elettori per eleggere il successore di Papa Francesco saranno quattro: due la mattina e due il pomeriggio. Le finestre orientative per le fumate saranno dopo le 12 e la sera dopo le 19. Molti tra la folla sono rimasti delusi. “Un po’ ci abbiamo sperato ma ero sicura fosse nera, nonostante la lunga attesa che ci ha fatto sperare. “Torneremo comunque domani – e speriamo che venga eletto Zuppi Papa” Tra i fedeli non man cano “tifosi” . Un’altra turista spagnola proveniente da Cadice dice “di averci creduto. Soprattutto dopo tutta questa attesa. Peccato non aver assistito alla fumata bianca”, dice, non sapendo se domani potrà essere presente in Piazza San Pietro.