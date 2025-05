Chi è il medico del Camerun che ha stuprato 9 giovani pazienti a Milano: non è stato radiato

"Violentatore seriale"

Un "violentatore seriale" (come è stato definito dal giudice il dottor Azangue) è più difficile da radiare da un medico no vax

Diceva di doverle visitare per febbre o dolori articolari e con la scusa le palpeggiava e abusava di loro: un 42enne medico del Camerun residente a Varese è stato condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e falso su 9 donne fra i 20 e i 40 anni. È la pena inflitta dal gup di Milano, Luigi Iannelli, al termine del processo con rito abbreviato. Accolta la richiesta del pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo che, inizialmente assieme alla Procura di Lodi, ha coordinato le indagini di polizia di Stato e carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese.

Ordine dei medici garantista: nessuna radiazione per il medico del Camerun

L’uomo, Eric Knack Azangue, 42enne originario del Camerun, laureato in medicina all’università dell’Insubria, era stato arrestato una prima volta il 21 novembre 2023, dal gip del Tribunale di Lodi Giuseppe Pichi, dopo le indagini nate dalle denunce di quattro giovani donne. I successivi accertamenti degli inquirenti avevano portato a scoprire altri cinque casi, per il quale il medico, aveva ricevuto una seconda ordinanza analoga emessa dal gip milanese Cristian Mariani. Il pm Alessia Menegazzo chiedeva una condanna lievemente superiore.

Il “violentatore seriale” di Varese solo sospeso, il medico no vax di Cremona radiato

Il medico, che lavorava tra Milano, San Giuliano Milanese e San Donato, è stato definito dal gip Cristian Mariani “un violentatore seriale privo di freni inibitori”. Si sarebbe infatti servito “di metodi fraudolenti e repentini per superare la resistenza” delle giovani vittime, abusando inoltre della professione. Accuse alla quale si aggiunge anche quella di falso per aver alterato alcuni certificati medici. Le ragazze prese di mira, assistite tra gli altri anche dall’avvocato Andrea Prudenzano, erano state sentite lo scorso luglio con la formula dell’incidente probatorio. A quanto stabilito dal giudice Iannelli, dovranno essere risarcite con provvisionali tra i 20 e i 30mila euro.

Per un medico in Italia è meglio venire condannato come stupratore che essere no vax

Il dottor Azangue è stato sospeso dall’Ordine dei medici il giorno dell’arresto, il 21 novembre 2023. Per il medico non è ancora scattata la radiazione. Provvedimento che gli ordine dei medici hanno adottato in tempi molto più celeri in altre situazioni. Emblematica la celerità riscontrata nei confronti di alcuni medici no vax. Un esempio tra i tanti, quello del medico ematologo Tiziano Talamazzi, che in un’intervista radiofonica del 2023 e ripresa da un servizio de “Le Iene” contestava l’efficacia dei vaccini. Talamazzi, 71 anni, è stato convocato nella serata di mercoledì 16 ottobre 2024 nella sede dell’Ordine provinciale dei medici a Cremona e l’indomani era già stato radiato. Il parallelismo è inevitabile: un “violentatore seriale” (come è stato definito dal giudice il dottor Azangue) è più difficile da radiare da un medico no vax.