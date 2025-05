Bologna, rissa tra stranieri in Piazza XX settembre: uno tira fuori una pistola e il filmato diventa virale (video)

Guerra tra bande

Sconcerto e timore in piazza XX settembre a Bologna, dopo che un uomo, probabilmente centroafricano come riporta Il Resto del Carlino, ha tirato fuori una pistola durante una rissa tra stranieri avvenuta ieri verso le 19. L’uomo, ripreso in un video pubblicato sui social da Welcome to favelas, indietreggia urlando mentre gli altri protagonisti della lite lo spintonano senza preoccuparsi più di tanto dell’arma impugnata dal contendente. Quando le quattro volanti della polizia sono arrivate sul posto, non hanno trovato né l’uomo e né la pistola, ma solo uno straniero in stato di agitazione che in mano aveva uno spray urticante: quest’ultimo è stato identificato in seguito dalle forze dell’ordine. La piazza bolognese in cui ha avuto luogo il litigio è già stata teatro di due omicidi e ora si riaccende l’allarme sulla guerra tra bande di spacciatori e tra stranieri dediti alle attività criminali. L’utilizzo di una pistola nell’ultima rissa, dimostrerebbe un cambiamento addizionale nella criminalità di strada bolognese.

Bologna, rissa tra stranieri: spunta una pistola. FdI e Lega denunciano la fatiscenza del territorio

«Il fatto che gang armate di pistola si aggirino in pieno giorno in piazza XX settembre, reclamandola come territorio, dimostra quello che denunciamo da tempo, il totale fallimento di ogni progetto proposto dall’amministrazione per il rilancio della piazza» ha spiegato in una nota Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale bolognese. La consigliera di Fratelli d’Italia Elena Foresti ha sottolineato che il litigio avvenuto «proprio di fianco alla giostra dei bambini e in cui si vede uno dei litiganti che impugna una pistola, lascia senza parole». «La situazione continua ad essere critica nella zona nonostante la dichiarazione del sindaco sull’essersi ripresi la piazza», ha poi concluso.