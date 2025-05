America’s Cup, il naufragio della Schlein: ha vinto l’Italia, Manfredi ringrazia Meloni, Elly mastica amaro

La sinistra astiosa

Non c’è traccia di congratulazioni di Elly Schlein al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la designazione di Napoli come sede dell’America’s Cup di Vela nel 2027 e neanche di parole di soddisfazione e di orgoglio di esponenti del Pd, tantomeno del governatore De Luca, sempre sul piede di guerra col suo partito. Nulla, zero, silenzio, ma perché se lo straordinario successo di Napoli se lo è venduto bene, già ieri, proprio Manfredi, fedelissimo di Elly e gran pontiere, in Campania, con i grillini, per la corsa alla Regione Campania di ciò che resta del “campo largo”? Il motivo è quell’inciucio con la Meloni che a Schlein non è piaciuto: ringraziare Meloni per il supporto alla corsa per l’America’s Cup non è nel codice politico della segretaria, che nelle stesse ore si scagliava contro la premier attribuendole i mali dell’Italia e del mondo.

Schlein, Manfredi e il ringraziamento alla Meloni

Una telefonata tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri, aveva subito fatto seguito all’annuncio che saranno l’Italia e Napoli ad ospitare la 38a edizione dell’America’s Cup, come da galateo politico. Tutto giusto, tutto non scontato. “Ho ringraziato la Presidente Meloni – ha spiegato all’Ansa il sindaco del capoluogo partenopeo – per l’impegno profuso a favore della nostra città e le ho detto che Napoli farà fare bella figura all’Italia. Mi ha risposto che era molto contenta del risultato conseguito e di essere certa del fatto che Napoli rappresenterà il nostro Paese nel modo migliore”.

Toni da alta politica, ai quali ha fatto eco l’assordante silenzio della Schlein e del Pd. Gelosia canaglia? O scortesia politica? Meloni, del resto, ha fatto altrettanto, ricambiando ringraziando tutti, sindaco compreso. «Grazie al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato. L’evento contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell’occupazione superiore alla media nazionale”.