«Fratelli nella fierezza»

Alpini e Bersaglieri in festa a Biella e Marsala. Il messaggio di Meloni: «Siete motivo d’orgoglio per l’Italia intera»

Grande entusiasmo in entrambe le città, dove i cittadini si sono riversati in piazza a migliaia per accogliere le adunate: la migliore risposta alle pretestuose polemiche anti-militariste

Cronaca - di Luciana Delli Colli - 9 Maggio 2025 alle 18:11

«Fratelli nella fierezza delle vostre tradizioni, uniti nella fedeltà al Tricolore». Giorgia Meloni ha inviato un messaggio agli Alpini e ai Bersaglieri che celebrano rispettivamente la 96esima adunata nazionale a Biella e il 72esimo raduno a Marsala. «Rivolgo il mio saluto più sentito, personale e a nome del Governo, a tutti i partecipanti di queste celebrazioni», ha scritto il presidente del Consiglio sui propri social. Il saluto di Meloni ad Alpini e Bersaglieri: «Siete motivo d’orgoglio per l’Italia» «Coraggio, dedizione, spirito di sacrificio, amore per la Patria: sono i valori che da sempre vi contraddistinguono e che vi rendono motivo d’orgoglio per l’Italia intera. Siete fratelli nella fierezza delle vostre tradizioni, uniti nella fedeltà al Tricolore. Viva gli Alpini, viva i Bersaglieri, viva l’Italia!», ha concluso il presidente del Consiglio, dando voce a sentimenti largamente diffusi tra gli italiani e testimonianti anche dalla risposta della città di Biella alle polemiche surreali sollevate da un gruppo di femministe contro l’adunata. Gli Alpini a Biella: piazza piena nonostante la pioggia Piazza Duomo era gremita, nonostante la pioggia, per l’alzabandiera che ha dato ufficialmente il via alla festa delle penne nere, attese in 400mila, che si concluderà domenica con una parata che durerà quasi 12 ore e al termine della quale si terrà il tradizionale “passaggio della stecca” tra il Comune di Biella e quello di Genova, scelto dal consiglio direttivo nazionale dell’Ana, l’Associazione nazionale alpini, per l’edizione 2026. I Bersaglieri a Marsala, il sindaco: «Un messaggio di pace, fratellanza e rinascita mediterranea» Festa aperta dall’alzabandiera anche a Marsala, alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio. «Marsala accoglie con orgoglio bersaglieri, famiglie e visitatori: saranno giorni intensi tra storia, memoria e scoperta. In un tempo segnato da conflitti, rilanciamo da qui un messaggio di pace, fratellanza e rinascita mediterranea», ha detto il sindaco Massimo Grillo, di fronte a una piazza anche qui gremita.