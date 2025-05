Addio a Nino Benvenuti, il fuoriclasse della boxe italiana idolo della destra e paladino degli esuli istriani

Il lutto nazionale

Un fuoriclasse della boxe, un uomo tutto d’un pezzo, uno sportivo onesto e sempre coraggioso nelle sue posizioni pubbliche sulla lealtà dello sport, sull’italianità, sulla tragedia degli esuli istriani e sui massacri delle Foibe. Si è spento oggi Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano: aveva 87 anni. Benvenuti fu medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 nella categoria dei pesi welter. Da professionista, fu campione del mondo dei superwelter tra il 1965 e il 1966 e campione del mondo dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. “Grazie, Nino, per i tuoi combattimenti sul ring e per quelli in difesa della verità. L’Italia non ti dimenticherà”, ha scritto Giorgia Meloni sui social. La camera ardente di Nino Benvenuti, sarà allestita al Salone d’Onore del Coni e sarà aperta da domani alle 16:30 fino a giovedì, in attesa che vengano fissati i funerali.

La morte di Nino Benvenuti, una carriera eccezionale

Nato il 26 aprile 1938 a Isola d’Istria (oggi Slovenia), è stato uno dei più grandi pugili italiani di sempre. Elegante sul ring e dotato di grande tecnica, Benvenuti è diventato celebre per il suo stile raffinato, la precisione nei colpi e l’intelligenza tattica. Dopo una brillante carriera da dilettante — culminata con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 — è passato al professionismo, dove ha conquistato i titoli mondiali nei pesi medi e superwelter. Il suo nome è legato anche alla storica rivalità con Emile Griffith, con cui disputò tre epici incontri tra il 1967 e il 1968, vincendo il titolo mondiale dei pesi medi WBA e WBC.

Amatissimo dal pubblico, Benvenuti è stato non solo un campione nello sport, ma anche un personaggio di grande eleganza e carisma. Dopo il ritiro ha svolto attività da commentatore televisivo e dirigente sportivo. È considerato un’icona della boxe italiana e internazionale. Nino Benvenuti non è mai stato un esponente politico in senso stretto, ma nel corso della sua vita pubblica ha manifestato in alcune occasioni simpatie e frequentazioni riconducibili all’area della destra italiana, a cui era carissimo, anche per le sue battaglie in memoria degli esuli istriani. Nino Benvenuti ha vissuto personalmente il dramma dell’esodo giuliano-dalmata: la sua famiglia fu costretta a lasciare l’Istria dopo la Seconda guerra mondiale, quando la zona passò alla Jugoslavia. Questa esperienza ha segnato profondamente la sua vita, e negli anni Benvenuti si è fatto portavoce della memoria degli esuli istriani e della tragedia delle foibe, pur non in forma di militanza politica diretta.

Il messaggio di Giorgia Meloni e dei politici