Addio a Giuseppe Basini: grande fisico e politico di razza. Fu tra i fondatori di An. Il cordoglio di FdI

Libertà e patria

È morto Giuseppe Basini, 78 anni, fisico di fama internazionale, tra i fondatori di Alleanza nazionale, senatore dal 1996 al 2001. Uomo di grande cultura di formazione liberale, fondatore della Destra liberale italiana, lascia la moglie Simonetta e due figli Giuseppe e Giovanni. Nato a Reggio Emilia il 10 febbraio 1947, collaborò a lungo con il Secolo d’Italia. Tra i suoi articoli una dichiarazione di fede politica dal titolo emblematico “Per me liberale e anticomunista il Msi era un pezzo di storia d’Italia”. Dopo la laurea in fisica nucleare, conseguita all’università di Roma, ha ricoperto incarichi di ricerca in vari paesi (Stati Uniti, Francia, Germania, Svizzera) per molte istituzioni scientifiche percorrendo i gradi della carriera accademica fino al rango di dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Addio a Giuseppe Basini, astrofisico e fondatore di An

Dopo la svolta a sinistra di Mario Segni nel 1993 prese parte attiva alla fondazione di Alleanza nazionale. Fra i relatori al banco del primo congresso di Fiuggi, Basini si candidò alle europee del 1994, ottenendo oltre diecimila preferenze. Alle elezioni politiche del 1996 è stato eletto al Senato nelle liste di An in Emilia-Romagna. Alle elezioni politiche del 2018, come esponente del Pli nelle liste della Lega, è stato eletto alla Camera nella circoscrizione Lazio. Tra i primi a esprimere cordoglio i senatori di Fratelli d’Italia con una nota del presidente Lucio Malan. “Non mancò mai di far sentire la sua voce a difesa delle idee di libertà. Alla famiglia e ai suoi cari le nostre condoglianze”.

Il cordoglio di FdI: una voce a difesa delle idee di libertà

Il ministro delle Imprese e dal made in Italy, Adolfo Urso, che ha conosciuto bene Basini, ne traccia un ritratto commosso. “Giuseppe è stato non solo un grande fisico impegnato in ricerche ai limiti dell’impossibile sulle inesplorate frontiere dello spazio. Ma anche un grande divulgatore scientifico, sino al punto di scrivere una ‘fisica in versi’, per coinvolgere le più giovani generazioni nella bellezza della scienza. Oltre che un esponente politico di grande efficacia, sempre attento alla storia del nostro Paese, a cui la sua famiglia ha notoriamente contribuito, e ancor più alle sue prospettive future”. Così su X il ministro di Fratelli d’Italia ricordando l’amico, lo studioso e il politico scomparso.

Urso: un grande fisico e un politico di spessore

“È stato un giovane liberale – ricorda ancora – quando era difficile esserlo. E poi un coraggioso protagonista della nascita di Alleanza nazionale, a cui diede un contributo determinante di idee e progetti. In quegli anni si consolidò la nostra amicizia e la nostra piena sintonia politica. Rimasta inalterata anche nelle diverse posizioni maturate nel corso del tempo, perché fondata su una comune visione della nostra Patria. A lui il mio pensiero – dice ancora Urso – nella certezza che abbia superato finalmente i confini dello spazio. E da lassù ci guardi sorridente, come sempre, nello spiegarci finalmente come si torna indietro nel tempo penetrando nei ‘buchi neri’ dell’Universo. Così da rivederci negli anni più belli della nostra vita, quando pensavamo di cambiare il mondo. Grazie Giuseppe per quello che ci hai dato e per quello che ancora ci darai, ispirandoci da lassù sulle vie delle stelle. Un forte abbraccio alla sua famiglia, alla moglie Simonetta e ai figli Giuseppe e Giovanni, che sapranno raccogliere il testimone di un padre che ha contribuito alla storia scientifica e politica del nostro Paese”, conclude il ministro del made in Italy.

Giorgetti: uomo di grande cultura e rara intelligenza

“Con tristezza ho appreso della morte di Giuseppe Basini, un uomo di grande cultura e rara intelligenza politica che ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare. Alla famiglia e ai suoi cari le mie più profonde condoglianze”, dichiara il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Anche il Partito liberale, al quale Basini aderì (da universitario ha militato nella Gioventù liberale), esprime “profondo cordoglio” per la morte di una figura di spicco del panorama politico e culturale italiano. “La sua figura è stata un punto di riferimento per molti, unendo competenza politica e passione per la libertà. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. In questo momento di dolore, il Pli si stringe attorno alla moglie e ai figli di Giuseppe Basini, condividendo il loro lutto e onorando la sua memoria”. Così il segretario nazionale Roberto Sorcinelli, il presidente Francesco Pasquali e l’ex segretario Claudio Gentile.

Alla moglie, ai figli e ai familiari giungano la vicinanza e le condoglianze del direttore e della comunità del Secolo d’Italia