Addio a Franco D’ercole, storico esponente della destra campana. Il cordoglio di colleghi politici e amici

Lutto

Si è spento ad Avellino Franco D’Ercole, storico esponente della destra campana, morto all’età di 79 anni all’Ospedale San Giuseppe Moscati della città avellinese. Assessore regionale alle attività produttive e al turismo nella giunta di Antonio Rastrelli, è stato per quindici anni consigliere regionale. Per lunghi anni anche consigliere comunale ad Avellino del Movimento sociale italiano. Fu protagonista della svolta di Fiuggi del 1995 che portò alla nascita di Alleanza Nazionale. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia e dagli amici. D’Ercole lascia una moglie e due figli.

I funerali si terranno domani, mercoledì 22 ad Avellino alle ore 15,30 nella chiesa del Rosario.

“Oggi la comunità irpina perde un punto di riferimento assoluto nella storia orgogliosa della destra campana e nazionale. Con Franco D’Ercole scompare un galantuomo della politica e delle istituzioni, sempre capace di interpretare il proprio ruolo con intransigenza politica ma anche con grande capacità dialogante, precursore di una nuova cultura della destra di governo”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

“Con la scomparsa di Franco D’Ercole, la politica campana perde un riferimento certo, forte e di qualità che, nei suoi quindici anni di legislature regionali, ha saputo rappresentare al meglio i valori della destra e dare un importante contributo a tanti temi politici ed, in particolare, allo Statuto della Regione Campania”, dice il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, già consigliere regionale e capogruppo regionale di Alleanza Nazionale, nell’esprimere “profondo cordoglio per la perdita di un caro amico e di un collega di partito con il quale ho condiviso un lungo percorso in Consiglio regionale, nell’ambito del Gruppo regionale dell’allora Alleanza Nazionale”. “Con il suo percorso politico, Franco D’Ercole ha rappresentato una politica di qualità e radicata sul territorio – aggiunge Ronghi -, da Consigliere comunale di Avellino, da Consigliere Regionale del Gruppo dell’allora Alleanza Nazionale, da Assessore regionale alle Attività produttive della Giunta Rastrelli, periodo contraddistinto dal suo fondamentale sostegno per lo sviluppo delle imprese nella nostra Regione, sempre caratterizzandosi per i suoi profondi ragionamenti impregnati di cultura e di pragmatismo per rispondere alle esigenze del popolo campano, rappresentando la migliore destra, che sintetizzava sviluppo economico e sociale”. “Al figlio Giovanni, che ha ereditato la sua lealtà e il suo valore, il compito di perpetuare il suo patrimonio politico ed umano”, conclude Ronghi.

“La segreteria della Lega Salvini Premier di Avellino – il sottoscritto, i dirigenti provinciali e cittadini, e i militanti tutti – partecipa commossa al dolore per la scomparsa dell’onorevole Francesco D’Ercole. Le sue battaglie in consiglio comunale e regionale, la sua azione da assessore, le sue esperienze da presidente di alto Calore e Saresa, restano tra i migliori esempi di quella Destra che seppe egregiamente assumere l’onere del governo senza perdere la purezza della spinta ideale”. Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Avellino. Una vita di generosa e disinteressata militanza politica spesa per la gente di questa nostra amata terra, un esempio per le nuove generazioni che oggi si affacciano alla politica. Alla moglie Teresa ed ai figli Giovanni e Marco – aggiunge – giungano le più sentite condoglianze di un’intera comunità politica e umana”.

“Con la scomparsa di Franco D’Ercole, Avellino e l’Irpinia perdono un uomo ed un professionista di rara eleganza, cultura politica e senso delle istituzioni, che ha saputo svolgere con sobrietà e competenza i diversi incarichi rivestiti nel corso di una carriera lunga e prestigiosa”, dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi.

“Un politico appassionato e sincero, un uomo sempre vicino al territorio e alla sua Irpinia”, ha detto Luca Cipriano, capogruppo del Partito democratico ad Avellino.