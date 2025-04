Vent’anni senza Papa Wojtyla, il ricordo della Meloni: “Un Papa che ha cambiato la storia del mondo”

La ricorrenza

Oggi, 2 aprile 2025, ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di San Giovanni Paolo II, pontefice dal 1978 al 2005. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa cattolica e del mondo intero. Per commemorare questo significativo anniversario, alle ore 15 il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, presiederà una celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. Alla Messa parteciperà anche il cardinale Stanisław Dziwisz, già segretario personale di Papa Wojtyła. Papa Francesco ha inviato la sua benedizione ai partecipanti, sottolineando l’importanza della ricorrenza.

Giovanni Paolo II, nato Karol Józef Wojtyła, è stato il primo papa non italiano dopo 455 anni e ha guidato la Chiesa per quasi 27 anni, uno dei pontificati più lunghi della storia. Durante il suo ministero, ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere il dialogo interreligioso, sostenere i diritti umani e contribuire alla caduta dei regimi comunisti in Europa orientale. È stato canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco. ​

Giovanni Paolo II e il ricordo della Meloni

“Vent’anni fa, il 2 aprile 2005, San Giovanni Paolo II passava dalla terra al cielo. La sua forza spirituale, il suo amore per la libertà e la sua capacità di avvicinare alla fede uomini e donne di ogni generazione e latitudine restano vivi nella memoria e nel cuore di miliardi di persone”, ha scritto, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Sono onorata di aver incontrato e conosciuto una figura cosi’ straordinaria che con la sua vita, le sue azioni e il suo esempio ha plasmato il Novecento e cambiato la storia. Grazie di tutto, San Giovanni Paolo II”, aggiunge la premier.

“Il 2 aprile 2005 ci lasciava San Giovanni Paolo II. Da allora sono trascorsi venti anni, ma il suo messaggio di fede, speranza e libertà risuona ancora nel mondo. La sua testimonianza ha attraversato e attraversa tuttora confini e generazioni, ispirando quotidianamente milioni di persone con la forza delle sue parole e il coraggio delle sue azioni”, scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.