Vance ricevuto a Santa Marta da Papa Francesco: incontro privato e scambi di auguri

Prove di disgelo

Questa mattina, poco dopo le 11:30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. L’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano.

Per l’incontro con il Papa, Vance, convertitosi al cattolicesimo da pochi anni, è arrivato solo e senza la famiglia. Ad accoglierlo, riferiscono fonti qualificate, c’era il Reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. Tante le auto blindate nel corteo arrivato in Vaticano.

Sabato il faccia a faccia con il cardinale Parolin

Il giorno precedente il vicepresidente americano ha incontrato il cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Un incontro dove si è cercato di gettare le basi per trovare un punto di incontro sulla delicata questione della gestione dei migranti, che aveva subito aperto un solco tra Washington e il Vaticano. Vance è arrivato al Palazzo apostolico con la famiglia, la moglie e i tre bambini, un po’ prima delle 10 in un Vaticano blindato con una presenza massiccia di forze dell’ordine. Una quarantina i mezzi del corteo che da Via della Conciliazione hanno fatto ingresso verso il Palazzo apostolico. Il vicepresidente è arrivato per un confronto in Vaticano dopo la lettera del Papa, dello scorso 11 febbraio, a tutti i vescovi degli Stati Uniti.

Vance dopo l’incontro con il Papa volerà in India

Una sorta di ‘chiamata alle armi’ contro le politiche migratorie decise da Trump. “Non cedete a narrazioni che discriminano e creano sofferenze”, chiedeva il Papa ai suoi vescovi, criticato a stretto giro dagli uomini della Casa Bianca. E proprio i migranti sono stati sabato sul tavolo del confronto con Parolin, insieme alla complessa situazione internazionale costellata da conflitti, dall’Ucraina al Medio Oriente, sui quali gli Stati Uniti possono giocare un ruolo decisivo. Il Vaticano, a parte il breve comunicato, alla fine dell’incontro ha distribuito alla stampa internazionale anche le foto e in tutte trapela un clima disteso, cordiale, con grandi sorrisi. Segno forse della volontà di un dialogo. E l’incontro di oggi con Bergoglio sembra confermarlo.

La tappa romana del vicepresidente Usa si conclude oggi. Tra gli appuntamenti dovrebbero esserci, se verranno confermati, dopo la messa di Pasqua nella basilica di San Paolo fuori le Mura e poi una visita a Villa Adriana a Tivoli. Poi il saluto all’Italia per cominciare la seconda tappa del viaggio internazionale in India.