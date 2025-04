Vance ammaliato da Roma: “Meravigliosa, costruita da chi ama Dio”. Visita a San Pietro e al Colosseo

Viaggio politico e familiare

l vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è a Roma con la moglie, la ‘Second Lady’ degli Usa Usha e i figli per una visita in Italia e in Vaticano. In occasione dell’incontro con la premier Giorgia Meloni, non ha esitato a tessere le lodi della Città Eterna. Dopo il bilaterale, pranzo di lavoro a base di pesce e poi la messa del Venerdì Santo: ecco la giornata del vicepresidente in Italia.

Vance: “Roma posto meraviglioso costruito da chi ama Dio”

Completo blu scuro e cravatta in tinta con camicia bianca, JD Vance ha scelto un look classico, istituzionale per l’incontro a palazzo Chigi con Giorgia Meloni. La premier ha sfoggiato un doppiopetto rosa confetto a sei bottoni con pantalone in tinta su camicia bianca e scarpe ton sur ton. Dopo il bilaterale, pranzo di lavoro insieme alla premier e ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. A Palazzo Chigi è stato servito un menù di pesce: antipasto di dadolata di ricciola ombrina e mazzancolle al profumo di agrumi; come primo piatto rigatoncini con gallinella di mare e ricciola; a seguire involtino di branzino con carciofi croccanti e sformatino di patate. Coppa di fragoline con gelato alla vaniglia per dessert e vini made in Italy: Sauvignon, Verdicchio e Dindarello.

La visita a San Pietro

“Stamattina – ha raccontato – giravo in macchina tra le strade di Roma, con mia moglie e i miei tre figli, e non vediamo l’ora di passare la Pasqua qui”. “Questo è un posto che è stato costruito da persone che amavano l’umanità e amavano Dio – ha proseguito Vance – e le strade, i palazzi, il panorama meraviglioso innalzano veramente lo spirito umano“. Più tardi su X ha scritto di essere “grato ogni giorno per questo lavoro, ma in particolare oggi, quando i miei doveri ufficiali mi hanno portato a Roma il Venerdì Santo“. Vance ha spiegato sul social network che avrebbe sarebbe andato “in chiesa con la mia famiglia in questa splendida città” e poi ha voluto “augurare a tutti i cristiani del mondo, ma in particolare a quelli negli Stati Uniti, un benedetto Venerdì Santo. Lui è morto affinché noi potessimo vivere”.

A Castel Sant’Angelo con il ministro Giuli

Vance rimarrà a Roma fino al 20 aprile con la moglie Usha e i tre figli. Un viaggio politico, ma anche personale. Il vice di Trump – presente ieri alla Casa Bianca per il bilaterale tra Meloni e il tycoon – nella Capitale alternerà appuntamenti istituzionali e visite culturali. Alle 18 è arrivato a San Pietro per i riti del Venerdì Santo, alle 19 è a Castel Sant’Angelo, accompagnato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Sempre con Giuli, il vicepresidente Usa sarà domani alle 18 al Colosseo, e anche con la direttrice del parco archeologico, Alfonsina Russo.