Vance a Palazzo Chigi: negoziati commerciali anche con l’Ue. Meloni scherza: “Mi sei mancato…”

Roma-Washington

All'indomani dell'incontro 'eccellente' alla Casa Bianca, la premier riceve il vice di Trump. "Abbiamo un rapporto privilegiato di cui sono orgogliosa. L'Italia può essere un partner importante per gli Usa in Europa e nel Mediterraneo"

“Apprezzo la nostra amicizia. Sia quella tra le nostre nazioni che tra noi personalmente”. Sono le prime parole che il vicepresidente Usa, J D Vance, rivolge alla premier Giorgia Meloni prima del bilaterale a Palazzo Chigi, che apre la ‘trasferta romana’ del vice di Donald Trump. Il faccia a faccia si svolge poche ore dopo il successo dell’incontro (che la premier definisce eccellente) tra Meloni e Trump alla Casa Bianca, sotto i riflettori del mondo. Sul tavolo i temi caldi dell’attualità internazionale dal partenariato Roma-Washington ai possibili negoziati commerciali con la Ue passando per la guerra russo-ucraina e le dinamiche geopolitiche nel Mediterraneo. Contemporaneamente la Casa Bianca diffondeva le dichiarazioni congiunte all’indomani dell’incontro allo Studio Ovale, confermando l’imminente visita di Trump a Roma.

Vance a Palazzo Chigi: “Apprezzo la nostra amicizia”

Ad accogliere l’ospite americano il picchetto d’onore schierato al centro del cortile di Palazzo Chigi. Completo blu scuro e cravatta in tinta con camicia bianca per Vance, che ha scelto un look classico, istituzionale. Doppiopetto rosa confetto a sei bottoni con pantalone in tinta su camicia bianca e scarpe ton sur ton per Meloni. Sorridenti si sono stretti la mano davanti ai flash dei fotografi. Dopo aver scherzato sulla scelta della leader di Fratelli d’Italia di parlare in italiano (“anche se mi avesse insultato lo avrebbe fatto nella lingua più bella immaginabile”), Vance ha riportato i saluti di Donald Trump. Dal suo canto la premier ha detto di essere ‘onorata’ di accogliere il vicepresidente Usa a Palazzo Chigi. “Non lo vedo da un sacco di tempo”, ha scherzato riferendosi all’incontro di poche ore prima con il presidente Usa alla presenza di Vance. Poi si è avvicinata dicendogli in inglese un ”Mi sei mancato…”.

Meloni: abbiamo un rapporto privilegiato di cui vado orgogliosa

“Ieri alla Casa Bianca abbiamo avuto un fantastico incontro a Washington. Io credo che l’Italia possa essere un partner estremamente importante nell’Europa e nel Mediterraneo. C’è un rapporto privilegiato di cui vado orgogliosa”. Così ha detto la premier nella brevi dichiarazioni rilasciate prima del vertice a porte chiuse. “Sono molto i temi che discuteremo anche oggi. Sicuramente Italia e Usa sono determinati a rafforzare la loro cooperazione. Noi crediamo che l’Italia possa essere un partner estremamente importante nell’Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d’America. Sicuramente c’è un rapporto privilegiato tra noi del quale io vado molto orgogliosa”. In serata una nota ufficiale di Palazzo Chigi riassume l’esito del bilaterale. “Sottolineare le eccellenti relazioni che legano, anche a livello culturale, Italia e Stati Uniti. E, allo stesso tempo, la comune determinazione a rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, della crescita economica e dello sviluppo tecnologico, così come tracciato nella dichiarazione congiunta adottata in occasione del recente incontro a Washington del Presidente Meloni con il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump”. “Il colloquio – conclude la nota – ha offerto l’occasione per approfondire i temi commerciali e i principali dossier dell’attualità politica internazionale, a partire dagli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

Vance: “Mi farò ispirare da questa bellissima città”

Vance ha annunciato prima del vertice a porte chiuse di voler “aggiornare” la premier sugli sviluppi nei negoziati tra Russia e Ucraina e su “alcune delle cose” che sono successe anche nelle ultime 24 ore. “Non voglio dare giudizi affrettati ma siamo ottimisti di poter far finire questa guerra brutale. Stiamo avendo grandi negoziati commerciali anche con l’Unione europea ne abbiamo già parlato a lungo ieri e ne parleremo ancora oggi”. Il vicepresidente Usa ha ribadito più volte di essere grato di trovarsi “qui” tra amici in un luogo speciale. “Avremo delle buone conversazioni, ma mi farò anche ispirare dall’essere in questa città bellissima e piena di persone meravigliose. Stamattina giravo in macchina tra le strade di Roma, con mia moglie e i miei tre figli, e non vediamo l’ora di passare la Pasqua qui”, ha detto. Questo è un posto che è stato costruito da persone che amavano l’umanità e amavano Dio. Le strade, i palazzi, il panorama meraviglioso innalzano veramente lo spirito umano”.

Sono fiera della tua scelta di passare a Roma la Pasqua

Meloni si è rallegrata della scelta del vice di Trump di passare a Roma le festività di Pasqua con la sua famiglia. “Ci auguriamo che possa godersi questa visita dopo l’eccellente incontro che abbiamo avuto ieri”. Al termine del bilaterale la colazione di lavoro “allargata” base di pesce accompagnato da vini rigorosamente made in Italy (Sauvignon, Verdiccio e Dindarello) , a cui hanno preso parte anche i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Vance ha lasciato Palazzo Chigi intorno alle 15, direzione Castel Sant’Angelo accompagnato dal ministro Alessandro Giuli per chiudere con la Messa in piazza San Pietro.