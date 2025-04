Usa-Italia, Vance in visita a Roma entro aprile per incontrare la premier Meloni

Bilaterale in vista

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha in programma un viaggio in Italia entro la fine del mese. Il vice di Donald Trump, secondo quanto prevede il programma provvisorio della visita, dovrebbe essere a Roma dal 18 al 20 aprile. L’ambasciata di Washington a Roma ha informato la Farnesina dei piani di Vance, secondo quanto scrive il sito di Bloomberg. I diplomatici americani hanno chiesto alle controparti italiane di organizzare un incontro tra il vicepresidente americano e la premier Giorgia Meloni.

Vance in Italia dal 18 al 20 aprile, bilaterale con Meloni

Il programma provvisorio – si legge ancora – prevede che Vance si trovi a Roma dal 18 al 20 aprile, date che coincidono con il Venerdì Santo e la Domenica di Pasqua, ma il piano del viaggio viene definito “in evoluzione” e quindi soggetto a cambiamenti. Né la Farnesina, né l’ambasciata americana a Roma hanno risposto a richieste di commento. Tutto da protocollo. È bene precisarlo prima che la sinistra si scateni con il solito racconto sulla “sudditanza” di Palazzo Chigi alla Casa Bianca

Foti: normale che il vicepresidente Usa incontri la premier Meloni

“Che il vicepresidente degli Stati Uniti venga in Italia e incontri il presidente del Consiglio mi pare sia una cosa abbastanza naturale”. Così il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, dai microfoni di Tagadà sulla notizia dell’imminente visita do Vance. “Direi che questa notizia ne contiene un’altra positiva”, aggiunge il ministro di FdI, “dopo giudizi piuttosto marcati sull’Europa, la scelta di venire a Roma e incontrare la premier sembra indicare che sia meglio sedersi al tavolo”.

Salvini: sarebbe una buona opportunità incontrarlo

Scontata la soddisfazione del vicepremier Matteo Salvini. “Vance in Italia? Non lo so, non posso inseguire le agende mediatiche”, premette. “Avere buoni rapporti con gli Stati Uniti e con l’amministrazione Trump è fondamentale e ritengo che Vance sia una persona di un certo spessore. Io l’ho invitato a vedere le olimpiadi, se venisse anche prima sarebbe per me un’opportunità incontrarlo”. Il leader della Lega conferma di lavorare a una delegazione di imprese italiane “per andare a portare business e sviluppo sul tema infrastrutture, trasporti, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, che sono i miei dossier, così nessuno polemizza, il prima possibile negli Stati Uniti”.