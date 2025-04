“Un’Ong ha consegnato 5 vergini a Jean-Claude Van Damme”: l’attore accusato di tratta di esseri umani

Al Festival di Cannes

Sembra il plot di uno dei film di Jean-Claude Van Damme, dove la fantasia supera addirittura la realtà. La Direzione per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata della Romania (Diicot) ha aperto un’indagine sulla tratta di esseri umani che coinvolge l’attore belga Jean-Claude Van Damme. La procura di Iasi ha avviato un procedimento penale nei confronti dell’attore con l’accusa di aver usufruito di servizi di una persona sfruttata, di aver costituito un gruppo criminale organizzato e di tratta di esseri umani.

L’indagine è partita dopo la denuncia di una modella, che ha raccontato di essere stata ingannata con la promessa di partecipare a un evento durante il Festival di Cannes. Una volta giunta sul posto, la giovane ha scoperto che si trattava di un evento privato per il lancio di una serie con protagonista Van Damme, organizzato da Michel Adam e Ion Mirea. “Ho visto Mirea prendere cinque ragazze e offrirle a Van Damme”, ha dichiarato la testimone.

Le accuse contro l’attore sono legate a un lungo caso di traffico di esseri umani, la cui figura centrale è Morel Bolea, fondatore di una Ong (Eurodemos) impegnata nella difesa diritti umani nonché capo di un’agenzia di alta moda, la Kasta Morrely. Già nel 2020, un’indagine della testata rumena Libertatea e del Rise Project descriveva in dettaglio il funzionamento del sistema, che alcune sopravvissute descrivevano come un “centro sessuale e di tortura” dove, ad esempio, la verginità era una delle condizioni per “l’ammissione”.

Morel Bolea, chi è il patron della Ong che avrebbe fornito le vergini

Secondo gli inquirenti, tra il 2000 e il 2016, il gruppo reclutava le ragazze tramite un’agenzia di modelle e un’organizzazione non governativa per poi sfruttarle sessualmente con coercizione psicologica.

Gli eventi avrebbero avuto luogo al Festival di Cannes nel 2015. Secondo l’indagine, Van Damme avrebbe “approfittato” dei servizi sessuali di cinque giovani schiavi sessuale rumene. Alcune delle giovani erano minorenni all’epoca.

Non si conoscono ancora ulteriori informazioni sul suo possibile coinvolgimento. L’attore belga è stato condannato la scorsa settimana per guida in stato di ebbrezza e gli è stata sospesa la patente per due mesi.