Totaro (FdI) smaschera la Piccolotti: “Su, coraggio, ditelo che siete per l’immigrazione incontrollata!” (video)

Lo scontro in tv

“Siate coraggiosi, ditelo che siete per l’immigrazione incontrollata!”. A DiMartedì ieri sera è andato in onda lo scontro tra l’esponente di Fratelli d’Italia Achille Totaro e l’esponente di Avs Elisabetta Piccolotti, con al centro il tema dei migranti. “Vi dovreste domandare come mai la destra americana ha preso così tanti voti sulla sicurezza, l’immigrazione… La stessa cosa per la Francia. Non so come andrà a finire la storia di Marine Le Pen, ma il presidente di Rassemblement National, Jordan Bardella sta al 35 per cento. Lui è più pericoloso per voi che la Le Pen visto che prende voti anche dal centro e rischia di vincere le elezioni. Voi siete per un’immigrazione incontrollata, voi siete per i porti aperti a tutti. Non solo, perché date la colpa alle forze dell’ordine per giustificare qualsiasi tipo di nefandezza“. La Piccolotti, paradossalmente, ha replicato sostenendo che se l’immigrazione in Italia è fuori controllo è perché tutti i ministri dell’Interno degli ultimi vent’anni erano di destra. Ma negli ultimi due anni, da quando c’è il governo Meloni, il fenomeno ha invertito il trend e di questo la sinistra, a quanto pare, non se ne fa una ragione.

