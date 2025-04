Castellanos e quella linguaccia dopo il goal: una dedica al piccolo tifoso. «Far sorridere un bambino è la cosa più bella al mondo» (video)

Calcio e solidarietà

Svelato il "mistero" dietro l'inusuale gesto di esultanza dell'attaccante della Lazio: «Ho avuto il piacere di incontrare Emanuele, un combattente con una grande energia»

Il calcio? Non è soltanto uno sport. L’ha dimostrato l’attaccante della Lazio Valentin “Taty” Castellanos, che dopo aver firmato la prima rete contro il Genoa ieri pomeriggio, ha festeggiato facendo il saluto militare e la «linguaccia»: un’esultanza concordata con il piccolo tifoso Emanuele. Il bambino, che secondo quanto riferito dal Corriere dello sport è ricoverato all’ospedale di Genova, è un grande appassionato di calcio e quando ha la possibilità di incontrare un giocatore suggerisce sempre quel gesto per celebrare i goal. In passato, Emanuele ha incontrato Mario Balotelli e il capitano del Catanzaro Pietro Iemmello, che aveva esultato come Castellanos dopo una tripletta lo scorso novembre contro la Sampdoria in serie B. Prima della partita, l’attaccante della Lazio ha incontrato Emanuele, regalandogli la sua maglietta firmata e facendosi fotografare con lui mentre faceva le “prove” della linguaccia in vista del match.

Castellanos: «Far sorridere a un bambino è una delle cose più belle del mondo»

Le pagine social della Lazio hanno pubblicato un video con l’azione del goal e la conseguente esultanza di Castellanos, oltre all’immagine che lo ritrae in compagnia del piccolo Emanuele. «Sono molto felice di questa vittoria fondamentale. La squadra, come sempre, ha dato tutto in campo», ha scritto sui social l’attaccante dopo la vittoria conseguita per 2-0 dalla sua squadra contro il Genoa. «Oggi, in albergo, ho avuto il piacere di incontrare Emanuele, un combattente con una grande energia – ha proseguito Castellanos – Mi ha augurato buona fortuna. Per questo oggi gli ho dedicato questo goal. Fare sorridere a un bambino è una delle cose più belle del mondo!».

Qui il video pubblicato sui social della Lazio