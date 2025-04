Sparatoria davanti a una pizzeria a Monreale: tre ragazzi morti, due feriti. È caccia ai killer

Scene da Far West

Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta davanti a una pizzeria nel corso della notte appena trascorsa a Monreale, nel Palermitano. Salgono a tre le vittime della sparatoria della scorsa notte davanti a un locale della cittadina siciliana.

Chi sono i tre ragazzi morti a Monreale

È morto in ospedale uno dei tre feriti: si tratta di Andrea Miceli, 26 anni, era ricoverato al Civico di Palermo. Gli altri due deceduti sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. Ci sono anche due feriti, che hanno 33 e 16 anni. Ma questi ultimi non sono in pericolo di vita e saranno a breve trasferiti dall’ospedale Ingrassia al Policlinico, sempre a Palermo.

In quel momento nella zona c’erano almeno un centinaio di persone. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che alcuni feriti non facevano parte dei gruppi che si sono affrontanti in una rissa. Quando sono stati esplosi i colpi di pistola c’è stato il fuggi fuggi generale, e il panico tra gli avventori. I carabinieri stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato.

La testimonianza del parlamentare siciliano presente alla sparatoria

“Sono sconvolto per quello che è successo, scene da far west a cui Monreale non è abituata. Un momento di festa che si è trasformato in tragedia. Tutta la città è attonita, confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e che gli assassini siano assicurati presto alla giustizia. Speriamo che il terzo ragazzo gravemente ferito ce la faccia, così come gli altri che sono rimasti coinvolti”. Lo dice il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale a Monreale, Marco Intravaia (Forza Italia).