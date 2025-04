Piccolotti da film horror: “Meloni avvelenatrice dei popoli”. E Totaro la fulmina: “Ormai raccontate barzellette…” (video)

Achille Totaro, esponente di Fratelli d’Italia, ne ha sorriso. Ma c’era poco da ridere, sull’ennesima frase offensiva di Elisabetta Piccolotti contro Giorgia Meloni, definita “avvelenatrice dei popoli europei”, in una grottesca assimilazione alle scelte di Trump sui dazi. “Stasera ho sentito perfino che le ha dato dell’avvelenatrice, ma vi rendete conto che siete fuori dalla realtà?”, ha detto Totaro, cercando di far ragionare l’esponente di Avs. “E’ vero, Meloni sta con Trump che sta avvelenado l’Europa – ha insistito lei – Vedremo come va questo incontro, intanto mi viene da pensare una cosa, che Giorgia Meloni dice che è un momento difficile, lo ha ripetuto tantissime volte… ed è strano che lo dica, perché la destra ha vinto in tutto il mondo: ha vinto negli Stati Uniti, governa in Israele, governa in Argentina, governa in India, è fortissima in Europa. E proprio quando vincono pensano che sia un momento difficile, perché lo pensano? Perché la verità è che questa destra sovranista sta scuotendo gli equilibri del pianeta e sta creando delle conflittualità sempre più forti che mettono a rischio anche il futuro dell’Italia e la sua tenuta economica. Io non sono rassicurata, perché non sanno di avere un pensiero politico che porta a conseguenze disastrose – spiega la rappresentante di AVS – e ogni volta che vincono le elezioni queste conseguenze si manifestano e non sanno nemmeno come risolvere la situazione”. E Totaro: “Ormai non vi crede più nessuno, raccontate barzellette…”.

Piccolotti attacca la Meloni