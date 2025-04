Papa Francesco, nuovo fuoriprogramma, stavolta nella “sua” Santa Maria Maggiore: “Contento di incontrare persone”

Blitz a sorpresa

Blitz a sorpresa oggi, sabato 12 aprile, di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. “Nel primo pomeriggio Papa Francesco ha raggiunto la basilica e, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, si è fermato a pregare davanti all’icona della Vergine ‘Salus populi romani'” fa sapere la Sala stampa del Vaticano.

L’omaggio floreale alla Salus Populi Romani

La visita a Santa Maria Maggiore non è certo una novità per Bergoglio, anche se era inaspettata in questo momento di convalescenza. Il Pontefice si è presentato in Basilica con un mazzo di fiori, sulla sedia a rotelle, con i naselli per l’ossigeno, accompagnato dal fedele infermiere Massimiliano Strappetti. Nello stesso luogo in cui è stato oltre un centinaio di volte, prima di ogni partenza per un viaggio internazionale e al ritorno. Il Pontefice si è recato a Santa Maria Maggiore anche il giorno delle dimissioni dal Gemelli, lo scorso 23 marzo; pure senza scendere dall’auto, per portare i fiori alla Salus Populi Romani a cui è molto devoto. Per Francesco, Santa Maria Maggiore rappresenta una tappa fissa. Qui – ha rivelato qualche tempo fa – vuole che sia la sua futura sepoltura.

Il precedente blitz a San Pietro

Dopo la scorsa domenica quando il Pontefice è comparso in piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo dei malati, Francesco ha fatto un blitz nella Basilica di San Pietro, giovedì scorso, vestito ‘in borghese’, per verificare coi propri occhi lo stato di recenti restauri. Ed oggi, la nuova sorpresa. L’omaggio all’icona di Maria Salus Populi Romani è una consuetudine per Papa Francesco avviata sin dal 14 marzo 2013- si legge su Vatican news- , all’indomani dell’elezione. Ed è stata mantenuta prima e dopo ogni viaggio apostolico. E, in fondo, il recarsi vicino a Lei, il 23 marzo scorso, è stato come a segnare la fine di un viaggio in ospedale e l’inizio di un nuovo cammino con la convalescenza a Santa Marta.

Il cardinale Sandri celebrerà la messa delle Palme