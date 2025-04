Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro: la benedizione e il grazie per le preghiere (video)

Papa Francesco, a sorpresa, arriva in piazza San Pietro, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle.

Papa Francesco arriva a sorpresa in piazza San Pietro per il #giubileo degli ammalati #PapaFrancisco #papafrancesco pic.twitter.com/0Pp26pDU13 — Tg1 (@Tg1Rai) April 6, 2025

Si tratta della prima uscita del Pontefice dopo il rientro a Casa Santa Marta al termine della lunga degenza all’ospedale Gemelli. “Buona domenica a tutti, grazie tante” sono state le sue parole pronunciate alla piazza. Papa Francesco, arrivato a sorpresa nella piazza al termine della messa celebrata da monsignor Rino Fisichella, è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione.

Bergoglio, comparso per alcuni minuti in piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati e del personale sanitario, ha voluto “salutare con affetto” i tanti pellegrini presenti e li ha voluti “ringraziare di cuore per le preghiere elevate per lui per la sua salute” nei giorni del ricovero in ospedale e quelli della sua convalescenza. Parole pronunciate nelle diverse lingue da alcuni lettori. Il Papa, sempre attraverso i lettori, ha voluto “impartire la benedizione apostolica”.

“La malattia una delle prove più dure della vita, tocchiamo quanto siamo fragili”

“Certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili. Essa può arrivare a farci sentire come il popolo in esilio, o come la donna del Vangelo: privi di speranza per il futuro. Ma non è così. Anche in questi momenti, Dio non ci lascia soli e, se ci abbandoniamo a lui, proprio là dove le nostre forze vengono meno, possiamo sperimentare la consolazione della sua presenza”. Così Papa Francesco nell’omelia per Messa del Giubileo degli ammalati letta ma monsignor Fisichella in Piazza San Pietro.

“Egli stesso, fatto uomo, ha voluto condividere in tutto la nostra debolezza e sa bene che cos’è il patire. Perciò a lui possiamo dire e affidare il nostro dolore, sicuri di trovare compassione, vicinanza e tenerezza. Ma non solo. Nel suo amore fiducioso, infatti, egli ci coinvolge perché possiamo diventare a nostra volta, gli uni per gli altri, ‘angeli’, messaggeri della sua presenza, al punto che spesso, sia per chi soffre sia per chi assiste, il letto di un malato si può trasformare in un ‘luogo santo’ di salvezza e di redenzione”, ha aggiunto il Papa.