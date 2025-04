Orrore a Catania, madre uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone: fermata la donna, il marito colto da malore

La bimba morta sul colpo

L’orrore a Misterbianco nel Catanese. Una bimba di sette mesi è morta, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese. La piccola, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta prima di arrivare in ospedale per le gravissime lesioni riportate. Sul posto per i rilievi anche il nucleo investigativo. La procura di Catania ha aperto un fascicolo.

Una tragedia familiare che è un colpo allo stomaco. La piccolina si chiamava Maria Rosa. Dopo essere precipitata dal secondo piano, è stata soccorsa da personale del 118 ed è stata portata in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della bambina che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato anche lui in ospedale a Catania. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Al momento della tragedia in casa c’erano anche il primogenito della coppia, che ha sette anni, e la nonna.

Aveva problemi psicologici, pare aggravati per una depressione post partum, e per questo era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania la quarantenne che ha ucciso la propria figlia di sette mesi lanciandola dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina di Misterbianco. La donna ha un altro figlio, un bambino di sette anni. Il padre, operatore ecologico, è stato colto da malore e trasportato in ospedale. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per capire cosa sia successo. Sul posto si sta recando anche il sostituto procuratore di turno della procura di Catania che ha aperto un’inchiesta.