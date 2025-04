Nanni Moretti, buone notizie. “Danni lievi”. La destra sul web tifa per lui, imbarazzante silenzio della sinistra

L'infarto

Nanni Moretti “è in condizioni stabili e di umore sereno”, sono le buone notizie che arrivano da fonti dell’ospedale San Camillo dove il regista è ricoverato dopo l’infarto di ieri. “Il decorso di Nanni Moretti è regolare e le condizioni eccellenti, siamo fiduciosi che tra qualche giorno sarà dimesso”, dice Domenico Gabrielli, direttore Uoc Cardiologica dell’Ao San Camillo Forlanini dii Roma, nel punto stampa sul bollettino del regista romano ricoverato da ieri per un infarto del miocardio. Nanni Moretti è stato sottoposto a un’angioplastica coronarica “risultata efficace”, le sue condizioni sono “stabili”, ha informato Gabrielli. “Nonostante il quadro clinico favorevole e l’evoluzione positiva – ha precisato lo specialista – è prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi. Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente”. L’angioplastica coronarica, eseguita prontamente per trattare la coronaria causa del quadro clinico, è risultata efficace. Il decorso post-procedurale è stato regolare e il danno miocardico riscontrato è lieve”. “La funzionalità cardiaca – ha aggiunto Gabrielli – è rapidamente tornata ai valori precedenti all’evento acuto”.

Nanni Moretti, il tifo sul web e il silenzio della sinistra

“Dai Nanni non fare scherzi’, ‘Forza Nanni’, ‘Dio ti prego non prenderti Nanni.. posso dirti io tre nomi…”, “Dio non Nanni Moretti per favore”. I fans del regista, molti dei quali dichiaratamente di destra, si sono scatenati sui social, postando anche frasi dei suoi film più famosi, ‘mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Se resti con noi ti si nota di più. Anche i social stranieri riportano la notizia del ricovero del ricovero del grande regista. La politica, sul fronte della sinistra, quello su cui il regista negli anni si è esercitato con film sferzanti e comizi pubblici, stranamente tace. L’unico a indirizzare un messaggio al regista, è Gianni Cuperlo: “Un malore e un ricovero, ma le notizie sono rassicuranti. Un abbraccio Nanni Moretti, per mille ragioni… ….ma anche perché “le parole sono importanti”…. ….ma la salute anche. Un abbraccio forte”. Dai vertici del Pd, silenzio.