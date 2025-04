Mattarella riceve Re Carlo e Camilla e le Frecce Tricolori incantano i sovrani: lo spettacolo mozzafiato dell’omaggio acrobatico (video)

Accoglienza regale

L'esibizione spettacolare nei cieli della capitale lascia senza fiato. Eseguita dalla Pattuglia acrobatica nazionale con le Red Arrows della Royal air force, la coreografia nel segno di un'accoglienza regale ha emozionato ospiti e romani col naso all'insù

Il cielo della Capitale si è tinto dei colori della bandiera italiana in uno spettacolo mozzafiato che ha lasciato tutti con il fiato sospeso: le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione della visita ufficiale di Re Carlo III e della Regina Camilla, regalando alla Città Eterna un momento di profondo significato simbolico e patriottico. Nella terrazza del Quirinale, cosiddetta delle Statue, sovrano del Regno Unito e regale consorte, ospiti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che li ha accolti insieme alla figlia Laura, hanno assistito al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal air force (Raf).

Re Carlo al Quirinale accolto da Mattarella e omaggiato dallo spettacolo delle Frecce Tricolori

Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, scortati dai Corazzieri a cavallo, sono giunti al Quirinale accolti dal presidente della Repubblica: con lui, a fare gli onori di casa, anche la figlia Laura. Il cerimoniale è dei più sontuosi: nel Cortile d’Onore vengono eseguiti gli inni nazionali britannico e italiano e quindi resi gli onori militari ai due Capi di Stato. Successivamente nella terrazza del Quirinale re Carlo e Mattarella hanno assistito al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale e delle Red arrows, Pattuglia della Royal air force (Raf). Di seguito, in ossequio al protocollo, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino. Lo scambio di onorificenze. E i colloqui nello Studio alla Vetrata, al termine dei quali è in agenda la visita all’Altare della Patria.

L’esibizione spettacolare di Frecce Tricolori e Red Arrows nei cieli della capitale

E tra un rito cerimoniale e l’altro, lo spettacolo roboante della coreografia aerea perfetta eseguita all’unisono da Frecce tricolori e Red Arrows. I dieci MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno disegnato nel cielo le inconfondibili scie verdi, bianche e rosse, strappando applausi e sguardi ammirati dai presenti. Il passaggio delle Frecce ha abbracciato idealmente i luoghi simbolo della romanità, sorvolando l’Altare della Patria, Piazza Venezia e i Fori Imperiali, in un connubio spettacolare tra tradizione e orgoglio nazionale.

Re Carlo e la Regina Camilla, affacciati da Palazzo Venezia insieme al Presidente della Repubblica, hanno assistito con visibile emozione alla dimostrazione aerea, sottolineando così l’importanza della storica amicizia tra l’Italia e il Regno Unito. La presenza delle Frecce Tricolori ha voluto rappresentare non solo un gesto di benvenuto, ma anche un tributo alla sovranità e al valore delle Forze Armate italiane.

La giornata di oggi segna un altro tassello nel percorso di rinnovata centralità internazionale per l’Italia, che sa accogliere con stile, rigore e orgoglio le grandi figure della diplomazia mondiale. Lo spettacolo delle Frecce non è stato solo un atto cerimoniale, ma un richiamo alla bellezza, alla precisione e alla passione che caratterizzano il nostro Paese quando si mostrano al mondo. E mentre le scie tricolori si dissolvevano nel cielo romano, rimaneva viva l’emozione per un tributo che ha saputo unire passato, presente e futuro, nel segno dell’onore e dell’identità nazionale.

Sotto i video postati dall’account di “Wanted in Rome” su X

In a spectacular aeronautical display, Italy’s Frecce Tricolori and the UK’s Red Arrows stage a joint flypast over Rome to mark the state visit of King Charles and Queen Camilla. 🇬🇧🇮🇹 pic.twitter.com/JFBkSVOEbA — Wanted in Rome (@wantedinrome) April 8, 2025