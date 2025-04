Maestra prende a schiaffi un bambino in un asilo di Napoli: un video documenta l’orribile scena

Violenza a scuola

Uno schiaffone al bambino, una telecamera che riprende tutto dall’alto, una maestra di asilo nei guai. Accade alle porte di Napoli, a Pomigliano d’Arco”, dove la direzione scolastica ha deciso di allontanare la docente dopo aver visionato le immagini molto crude.

Maestra d’asilo prende a schiaffi un bambino: un video

A rendere noto l’episodio, con un comunicato, è il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha anche diffuso un video. “Era in periodo di prova che non ha superato per i suoi metodi non in linea con il nostro metodo educativo”, fa ancora sapere Borrelli insieme con Carmine D’Onofrio (AVS) che sottolineano: “Non siamo più nel medioevo. Chi usa la violenza non può lavorare nelle scuole”. “I bambini giocano nel cortile della scuola, – spiegano i due politici – qualcuno fa i capricci e non si attiene alle direttive non volendo restituire una pallina e così l’educatrice tira gli tira un ceffone e lo fa cadere al suolo”. L’episodio, si legge nella nota, è accaduto nella scuola dell’infanzia partitaria “infanzia felice” di Pomigliano d’Arco “alla cui direzione si sono rivolti diversi genitori, che hanno anche denunciato l’episodio al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, preoccupati per i metodi educativi dell’insegnante”. “La risposta della direzione scolastica non ha tardato ad arrivare: la maestra picchiatrice non farebbe parte del personale scolastico ma era, come viene comunicato nella nota della direzione, in un periodo di prova. Prova non superata poiché ‘il soggetto protagonista dell’episodio non è consono ed in linea con il nostro metodo educativo'”.