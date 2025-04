L’Armata Brancaleone sabato in piazza con Conte: pro-Pal, partigiani, Travaglio, Montanari e miss “Roccaraso”

La sinistra pacifista

Ci saranno anche loro, i partigiani, non esattamente dei “pacifisti”, a giudicare dalla storia. Ma nella piazza di sabato, contro il “riarmo” della Ue, organizzata dal M5S e da Conte, tutto fa brodo, anche la solita Anpi, un “evergreen” per tutte le stagioni e tutte le manifestazioni. L’evento si preannuncia come un punto di convergenza per una variegata gamma di partecipanti, accomunati dalla volontà di esprimere dissenso verso le politiche europee in materia di difesa ma completamente diversi nella loro ideologia e con ricette alternative tra loro su come fermare la guerra e la Russia di Putin. In piazza, sabato, con il dubbio su Elly Schlein, ci saranno anche i sostenitori della causa palestinese, noti per il loro impegno a favore dei diritti del popolo palestinese, vedono nel piano di riarmo europeo una minaccia alla pace e alla stabilità internazionale.

Con i grillini anche i comunisti duri e puri pro Pal

“Si conferma l’urgenza di un grande movimento contro il riarmo e la guerra. Per questo abbiamo immediatamente risposto all’invito di Giuseppe Conte e parteciperemo sabato alla manifestazione indetta da M5S. Ci saremo sabato 5 aprile, alle 13 in Piazza Vittorio con il nostro enorme bandierone della pace e quello della Palestina per dire no alla prosecuzione della guerra in Ucraina e del genocidio a Gaza, per esprimere la nostra netta opposizione al governo Meloni e alla Commissione Europea di Ursula von der Leyen”, annuncia Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.

Vip e influencer in piazza con Conte

​La manifestazione vedrà anche la partecipazione di personalità del mondo della cultura e dell’informazione. L’intellettuale Tomaso Montanari, noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle politiche militariste, interverrà per sottolineare i rischi di un’escalation bellica. Il giornalista Marco Travaglio, direttore del quotidiano “Il Fatto Quotidiano”, sarà presente per offrire la sua analisi sulle implicazioni politiche e sociali del piano di riarmo. Tra gli “intellettuali”, proverà a ritagliarsi un posto al sole anche l’influencer napoletana Rita De Crescenzo. Nota per aver recentemente attirato l’attenzione su Roccaraso attraverso i suoi video virali su TikTok, che hanno portato migliaia di turisti nella località sciistica abruzzese, De Crescenzo ha deciso di aderire alla protesta, ampliando il pubblico dell’evento grazie alla sua vasta platea di follower.​ La segretaria dei democratici Elly Schlein non ha risposto, per ora, all’appello dell’ex premier. Un altro esponente, di peso, del Pd però ha comunicato la sua vicinanza e annunciato la sua presenza: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Lui, nemico acerrimo della Schlein nel Pd, ci sarà, di diritto, nell’Armata Brancaleone di Conte.