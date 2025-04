La “sobrietà” del 25 Aprile rosso? Nei video degli anni scorsi spranghe, assalti alla polizia e insulti razzisti…

Cosa aspettarsi in piazza, domani, per la Festa della Liberazione del 25 aprile? Se il governo chiede sobrietà, scatenando le ire della sinistra, gli esempi degli anni scorsi non depongono, purtroppo, a favore della “serenità” in vista delle celebrazioni delle esequie del Papa, previste per sabato. Nel 2024, le celebrazioni della Festa della Liberazione in Italia sono state segnate da tensioni e scontri, in particolare a Milano e Roma, a causa di contrasti tra manifestanti pro-Palestina e la Brigata Ebraica A Milano, oltre 100.000 persone parteciparono al corteo organizzato dall’ANPI: durante la manifestazione, alcuni manifestanti pro-Palestina cercarono di avvicinarsi al palco, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. Dieci persone furono denunciate per aggressione alla Brigata Ebraica e per odio razziale. ​A Roma, le tensioni si erano concentrate a Porta San Paolo, dove si erano verificati scontri tra manifestanti pro-Palestina e la Brigata Ebraica, con lanci di sassi e petardi. La polizia era intervenuta per separare i gruppi e ripristinare l’ordine. E domani?

I video del 25 Aprile “sobrio” del 2024 e degli anni scorsi…