La polizia interrompe un Rave party a Torino a base di alcol e droga: feriti 11 poliziotti e 3 carabinieri

Il video

C’è una norma sui Rave party illegali, varata dal governo Meloni, che qualcuno pensa di non poter rispettare. Scontri tra forze dell’ordine e circa 500 persone a La Cassa, comune alle porte di Torino, dove da ieri notte, in alcuni capannoni abbandonati, si sono radunate circa 500 persone per partecipare a un rave party.

Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti negli scontri scoppiati. Il rave era iniziato questa notte intorno all’1.30. Sul posto erano presenti 500 persone che stavano partecipando alla festa con musica tecno che è stata poi sospesa dalle forze dell’ordine a mezzogiorno. Dalle 14 una parte dei partecipanti ha iniziato a lasciare il luogo del rave per evitare i controlli e alcuni hanno danneggiato le auto della polizia e dei carabinieri. Hanno poi tentato di forzare nuovamente i controlli di polizia verso le 15.30. Alle 16 sono scattati i controlli che hanno interessato 145 veicoli. La polizia ha identificato 350 persone. Il tutto si è concluso alle 17. Il Rave si è tenuto in un ex capannone industriale e dalle prime ore della scorsa notte vi hanno partecipato centinaia di persone. “Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine che anche in queste ore, in contesti difficili e pericolosi, stanno garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. È inaccettabile quanto accaduto a Loggia, nel Torinese, durante un Rave party illegale, con scontri e disordini. A questo si aggiungono i gravissimi fatti di ieri a Milano, dove un corteo pro Palestina si è trasformato nell’ennesimo scenario di tensione e violenza, con agenti aggrediti e città ostaggio di frange estremiste. Chi attacca un poliziotto o un carabiniere, attacca lo Stato. Fratelli d’Italia continuerà a difendere con forza e senza ambiguità il lavoro dei nostri agenti”, dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.